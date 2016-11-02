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Bio Göl Havuz (Biyolojik Gölet ve Havuz Yapısalları)
Havuz & Spa Ankara
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Koi Havuzu, Bio Göl Havuz (Biyolojik Gölet ve Havuz Yapısalları) Bio Göl Havuz (Biyolojik Gölet ve Havuz Yapısalları) Kırsal Bahçe
    Koi Havuzu, Bio Göl Havuz (Biyolojik Gölet ve Havuz Yapısalları) Bio Göl Havuz (Biyolojik Gölet ve Havuz Yapısalları) Kırsal Bahçe
    Koi Havuzu
    Örnek Projeler, Bio Göl Havuz (Biyolojik Gölet ve Havuz Yapısalları) Bio Göl Havuz (Biyolojik Gölet ve Havuz Yapısalları) Kırsal Havuz
    Örnek Projeler, Bio Göl Havuz (Biyolojik Gölet ve Havuz Yapısalları) Bio Göl Havuz (Biyolojik Gölet ve Havuz Yapısalları) Akdeniz Bahçe
    Örnek Projeler, Bio Göl Havuz (Biyolojik Gölet ve Havuz Yapısalları) Bio Göl Havuz (Biyolojik Gölet ve Havuz Yapısalları) Asyatik Bahçe
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    Örnek Projeler

    “Bio Göl Havuz (Biyolojik Gölet ve Havuz Yapısalları)” Her geçen gün kendini her anlam da geliştiren, Yapısal Peyzaj sektöründe uzmanlaşmış, zamanın ve değişen bahçe tasarım trendlerinin takipçisi olarak kendisini bu alanda ifade edebilen üretken, gelişime ve değişime açık bireylerden oluşan kadrosu ile müşterilerine en iyi sonucu kalite ve güven anlayışı temelinde sunmayı hedeflemektedir.Hedef kitlemize kendi beğenilerimizi değil, müşteri isteklerini maksimum titizlik ile gerçekleştiren ” Bio Göl Havuz(Biyolojik Gölet ve Havuz Yapısalları)” siz değerli müşterilerinin hayallerini kurduğu yaşam alanlarına profesyonel dokunuşlarla değer katar.Mimarlık ve Tasarım bürolarının hazırladığı proje uygulamaları haricinde ev, villa ve iş yerlerinin iç ve dış mekan dekorasyon çalışmalarına ek olarak doğal uygulamaları anahtar teslim şeklinde gerçekleştiriyoruz.Misyonumuz: Kaliteli hayatları doğal alanlar ile birleştirmek…Vizyonumuz: Mimari alandaki gelişim ve değişimleri takip ederek, teknoloji ve zamanın trendlerine uygun çalışmalara kalite ve güven farkı ile imza atmak.

    Hizmetler
    • Yüzülebilen Doğal Havuz
    • Biyolojik (Ekolojik) Havuz & Gölet
    • Koi Havuzu
    • Nilüfer Havuzu
    • yapay şelale
    • DİKEY BAHÇE
    • Kelebek Bahçesi
    Hizmet alanları
    • Yüzülebilen Doğal Havuz
    • Biyolojik (Ekolojik) Havuz & Gölet
    • Koi Havuzu
    • Nilüfer Havuzu
    • yapay şelale
    • DİKEY BAHÇE
    • Kelebek Bahçesi
    • Ankara
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Şirket ödülleri
    Yok
    Adres
    Maltepe Mah. Gençlik Cad. Kırağı Sk. 12/2 Çankaya
    06936 Ankara
    Türkiye
    +90-3122303070 www.biogolhavuz.com

    Değerlendirmeler

    Elmas Irmak
    4 yıldan fazla önce
    Kaya “cute” Ergüş
    Güzel
    3 yıldan fazla önce
    Davut DAĞLAR
    İş ahlakı ve mükemmel ekip çalışması ile harikalar yaratan bir ekip.hayalindekinden daha güzel bir havuz için teşekkür ediyorum...
    5 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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