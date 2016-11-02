“Bio Göl Havuz (Biyolojik Gölet ve Havuz Yapısalları)” Her geçen gün kendini her anlam da geliştiren, Yapısal Peyzaj sektöründe uzmanlaşmış, zamanın ve değişen bahçe tasarım trendlerinin takipçisi olarak kendisini bu alanda ifade edebilen üretken, gelişime ve değişime açık bireylerden oluşan kadrosu ile müşterilerine en iyi sonucu kalite ve güven anlayışı temelinde sunmayı hedeflemektedir.Hedef kitlemize kendi beğenilerimizi değil, müşteri isteklerini maksimum titizlik ile gerçekleştiren ” Bio Göl Havuz(Biyolojik Gölet ve Havuz Yapısalları)” siz değerli müşterilerinin hayallerini kurduğu yaşam alanlarına profesyonel dokunuşlarla değer katar.Mimarlık ve Tasarım bürolarının hazırladığı proje uygulamaları haricinde ev, villa ve iş yerlerinin iç ve dış mekan dekorasyon çalışmalarına ek olarak doğal uygulamaları anahtar teslim şeklinde gerçekleştiriyoruz.Misyonumuz: Kaliteli hayatları doğal alanlar ile birleştirmek…Vizyonumuz: Mimari alandaki gelişim ve değişimleri takip ederek, teknoloji ve zamanın trendlerine uygun çalışmalara kalite ve güven farkı ile imza atmak.