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gliesedesign
Mobilya & Aksesuarlar İzmir
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Mesh Sideboard, gliesedesign gliesedesign Oturma OdasıDolap & Büfeler Metal Rengarenk
    Mesh Sideboard, gliesedesign gliesedesign Oturma OdasıRaflar Metal Rengarenk
    Mesh Sideboard, gliesedesign gliesedesign Oturma OdasıDolap & Büfeler Metal Rengarenk
    Mesh Sideboard
    Atria Side Table, gliesedesign gliesedesign Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
    Atria Side Table, gliesedesign gliesedesign Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
    Atria Side Table, gliesedesign gliesedesign Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
    +1
    Atria Side Table
    Terra Chair, gliesedesign gliesedesign Yemek OdasıSandalye & Banklar Metal Mavi
    Terra Chair, gliesedesign gliesedesign Yemek OdasıSandalye & Banklar Metal Beyaz
    Terra Chair, gliesedesign gliesedesign Yemek OdasıSandalye & Banklar Metal Siyah
    +2
    Terra Chair

    İnsan, doğanın bir parçasıdır ve doğadan uzaklaştıkça mutsuz olur. Doğadan ilham alan tasarımlarımız, çok önemsediğimiz estetik ve olmazsa olmaz ergonomi ile tamamlıyoruz. Yaşam enerjisi olarak, pozitif ve negatif olgular bizim dinamiğimizdir. Doğadan malzemelerle insan sağlığına ve doğaya saygılı, yaratıcılıkta sınır tanımayan tasarımlarla yaşam alanlarınızı ayrıcalıklı mekânlar haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Gliese Design, mobilya, aksesuar tasarımlarının yanı sıra iç mimari projeleri gibi çeşitli tasarım ihtiyaçlarına da karşılık verir.

    Hizmetler
    product & interior design
    Adres
    35040 İzmir
    Türkiye
    +90-5416520275 www.gliesedesign.com
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