gliesedesign

İnsan, doğanın bir parçasıdır ve doğadan uzaklaştıkça mutsuz olur. Doğadan ilham alan tasarımlarımız, çok önemsediğimiz estetik ve olmazsa olmaz ergonomi ile tamamlıyoruz. Yaşam enerjisi olarak, pozitif ve negatif olgular bizim dinamiğimizdir. Doğadan malzemelerle insan sağlığına ve doğaya saygılı, yaratıcılıkta sınır tanımayan tasarımlarla yaşam alanlarınızı ayrıcalıklı mekânlar haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Gliese Design, mobilya, aksesuar tasarımlarının yanı sıra iç mimari projeleri gibi çeşitli tasarım ihtiyaçlarına da karşılık verir.