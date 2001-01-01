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ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
Mimarlar Konacık/Bodrum/Muğla
Genel Bakış 32Projeler (32) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • NECAT TALAŞIK İŞYERİ , ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Ticari alanlar Mermer Bej
    NECAT TALAŞIK İŞYERİ , ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Ticari alanlar Mermer Bej
    NECAT TALAŞIK İŞYERİ , ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Ticari alanlar Mermer Bej
    NECAT TALAŞIK İŞYERİ
    BERİL-TAMER KARAMÜRSEL EVİ, ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Modern Evler Tuğla Beyaz
    BERİL-TAMER KARAMÜRSEL EVİ, ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Modern Evler Tuğla Beyaz
    BERİL-TAMER KARAMÜRSEL EVİ, ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Modern Evler Tuğla Beyaz
    BERİL-TAMER KARAMÜRSEL EVİ
    SİNCE-TEPE VİLLALARI, ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Modern Evler Mermer Gri
    SİNCE-TEPE VİLLALARI, ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Modern Evler Mermer Gri
    SİNCE-TEPE VİLLALARI, ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Modern Evler Mermer Gri
    +9
    SİNCE-TEPE VİLLALARI
    GÜVENÇER DOĞUM POLİKLİNİĞİ-BODRUM, ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Ticari alanlar Tuğla Beyaz
    GÜVENÇER DOĞUM POLİKLİNİĞİ-BODRUM, ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Ticari alanlar Tuğla Beyaz
    GÜVENÇER DOĞUM POLİKLİNİĞİ-BODRUM, ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Ticari alanlar Tuğla Beyaz
    GÜVENÇER DOĞUM POLİKLİNİĞİ-BODRUM
    AYAKKABI MÜZESİ-İSTANBUL, ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Ticari alanlar Mermer Kahverengi
    AYAKKABI MÜZESİ-İSTANBUL, ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Ticari alanlar Mermer Kahverengi
    AYAKKABI MÜZESİ-İSTANBUL, ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Ticari alanlar Mermer Kahverengi
    +3
    AYAKKABI MÜZESİ-İSTANBUL
    PIGEONS, ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Modern Evler Ahşap-Plastik Kompozit Gri
    PIGEONS, ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Modern Evler Ahşap-Plastik Kompozit Gri
    PIGEONS, ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Modern Evler Ahşap-Plastik Kompozit Gri
    PIGEONS
    Hepsini göster: 32 proje

    2001 yılında, Bodrum’da, ARTI Mimarlık ismiyle, mimar Ersan
    ÖKTÜR tarafından, şahıs ofisi olarak kurulan firma, müşterilerinin taleplerine daha iyi cevap verebilmek ve gücüne  güç  katmak  amacıyla,2005 yılında, eşi  mimar Sevgi Kaya ÖKTÜR ile birlikte kurumsallaşma yoluna gitmişler ve    ARTI BODRUM Mimarlık&İnşaat Ltd. Şti’ni kurmuşlardır.

    Müşterilerine, proje, danışmanlık, dekorasyon ve uygulama hizmeti ile sınırsız seçenekler sunan firmamız,2001 yılından bu yana, sadece Bodrum’la sınırlı kalmayıp, Türkiye’nin birçok köşesinde, seçkin, profesyonel  kadrosu  ve uzman ekipleriyle iddialı çizgisini sürdürmekte, dünya standartlarındaki kalitesi, güvenilirliği ve hizmet anlayışıyla da, sektördeki hak ettiği yeri, almış bulunmaktadır.

    Ekip olarak,takım ruhunun önemini anlıyor ve birbirimizden aldığımız ilhamla,çok güçlü bir sinerji oluşturduğumuza inanıyoruz.İşe;inanarak başladık,çizgimizden sapmadan,doğru ve emin adımlarla ilerledik.

    Ve bugün;kaliteden estetiğe,fonksiyonel,çağın gereklerine uygun,yöresel motiflere saygılı çözümler üreterek,hızla artan rekabet yarışında,ARTI Mimarlık farkıyla ,haklı yerimizi almış bulunmaktayız.

    Bugüne kadar,tasarımın her alanında,özgün ve sıra dışı stili ile sınırsız ve seçkin seçenekler sunan firmamız,bu haklı gururunu sizlerle birlikte yaşadı ve yaşamaya devam edecek.

    Hayalini kurduğunuz,şık,zarif ve zevkli mekanlarda görüşmek ümidi ile…

    Ersan ÖKTÜR (mimar)                   Sevgi Kaya ÖKTÜR (mimar)

    Hizmetler
    Mimari-Dekorasyon-İnşaat
    Hizmet alanları
    Konacık/BODRUM/MUĞLA
    Şirket ödülleri
    Beymen Academia Kostüm Tasarımı yarışmasında final-1995 (Sevgi Kaya ÖKTÜR)
    Adres
    Atatürk Bulvarı No:15
    48400 Konacık/Bodrum/Muğla
    Türkiye
    +90-2523192007 www.artimimarlik.com
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