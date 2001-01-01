ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

2001 yılında, Bodrum’da, ARTI Mimarlık ismiyle, mimar Ersan

ÖKTÜR tarafından, şahıs ofisi olarak kurulan firma, müşterilerinin taleplerine daha iyi cevap verebilmek ve gücüne güç katmak amacıyla,2005 yılında, eşi mimar Sevgi Kaya ÖKTÜR ile birlikte kurumsallaşma yoluna gitmişler ve ARTI BODRUM Mimarlık&İnşaat Ltd. Şti’ni kurmuşlardır.

Müşterilerine, proje, danışmanlık, dekorasyon ve uygulama hizmeti ile sınırsız seçenekler sunan firmamız,2001 yılından bu yana, sadece Bodrum’la sınırlı kalmayıp, Türkiye’nin birçok köşesinde, seçkin, profesyonel kadrosu ve uzman ekipleriyle iddialı çizgisini sürdürmekte, dünya standartlarındaki kalitesi, güvenilirliği ve hizmet anlayışıyla da, sektördeki hak ettiği yeri, almış bulunmaktadır.

Ekip olarak,takım ruhunun önemini anlıyor ve birbirimizden aldığımız ilhamla,çok güçlü bir sinerji oluşturduğumuza inanıyoruz.İşe;inanarak başladık,çizgimizden sapmadan,doğru ve emin adımlarla ilerledik.

Ve bugün;kaliteden estetiğe,fonksiyonel,çağın gereklerine uygun,yöresel motiflere saygılı çözümler üreterek,hızla artan rekabet yarışında,ARTI Mimarlık farkıyla ,haklı yerimizi almış bulunmaktayız.

Bugüne kadar,tasarımın her alanında,özgün ve sıra dışı stili ile sınırsız ve seçkin seçenekler sunan firmamız,bu haklı gururunu sizlerle birlikte yaşadı ve yaşamaya devam edecek.

Hayalini kurduğunuz,şık,zarif ve zevkli mekanlarda görüşmek ümidi ile…

Ersan ÖKTÜR (mimar) Sevgi Kaya ÖKTÜR (mimar)