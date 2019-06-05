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Gülercan Mimarlık
Mimarlar Bodrum, Muğla, Türkiye
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Oza Butik Hotel, Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık Ön avlu Beyaz
    Oza Butik Hotel, Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Gri
    Oza Butik Hotel, Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık BanyoAksesuarlar
    Oza Butik Hotel
    idea bodrum mimarlık hizmetleri(gülercan mimarlık ltd), Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık
    idea bodrum mimarlık hizmetleri(gülercan mimarlık ltd), Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık Akdeniz Bahçe
    idea bodrum mimarlık hizmetleri(gülercan mimarlık ltd), Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık Akdeniz Bahçe Taş
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    idea bodrum mimarlık hizmetleri(gülercan mimarlık ltd)
    gümüşlük taş evler, Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık Kırsal Evler
    gümüşlük taş evler, Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık Kırsal Bahçe
    gümüşlük taş evler, Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık Kırsal Evler
    gümüşlük taş evler

    Şirketimiz 2004 yılında kurulmuştur.bodrum yarımadasının birçok mahallesinde çok çeşitli işler projeler ve inşaat uygulamaları yaptık teslim ettik.bodrum yarımadasında yer seçimiyle başlayan, sonrasında projelendirilmesi, ruhsata bağlanması, ve inşaatla ilgili bütün süreçlerin yönetiminde iddialı hizmetler veriyoruz.projelerimiz arasında siteler, apart oteller, butik oteller tek ev ve tadilatları vardır.bize danışmadan karar vermeyin.

    Hizmetler
    • Mimari
    • Statik
    • Elektrik
    • mekanik zemin etüdleri vb gibi bir yapının gereksindiği her türlü proje
    • danışmanlık ve uygulama hizmetleri
    • A dan Z ye proje ve inşaatınızla ilgili her konuda çözüm ortağıyız.
    Hizmet alanları
    Muğla, Bodrum, ve Türkiye
    Adres
    Atatürk Cad. No: 80/A1
    48970 Bodrum, Muğla, Türkiye
    Türkiye
    +90-5322464745
    Yasal mülkiyet

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