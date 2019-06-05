Gülercan Mimarlık

Şirketimiz 2004 yılında kurulmuştur.bodrum yarımadasının birçok mahallesinde çok çeşitli işler projeler ve inşaat uygulamaları yaptık teslim ettik.bodrum yarımadasında yer seçimiyle başlayan, sonrasında projelendirilmesi, ruhsata bağlanması, ve inşaatla ilgili bütün süreçlerin yönetiminde iddialı hizmetler veriyoruz.projelerimiz arasında siteler, apart oteller, butik oteller tek ev ve tadilatları vardır.bize danışmadan karar vermeyin.
- Hizmetler
- Mimari
- Statik
- Elektrik
- mekanik zemin etüdleri vb gibi bir yapının gereksindiği her türlü proje
- danışmanlık ve uygulama hizmetleri
- A dan Z ye proje ve inşaatınızla ilgili her konuda çözüm ortağıyız.
- Hizmet alanları
- Muğla, Bodrum, ve Türkiye
- Adres
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Atatürk Cad. No: 80/A1
48970 Bodrum, Muğla, Türkiye
Türkiye
+90-5322464745
Yalım Gülercan