Ölçülerini aldığımız mutfak, banyo, ev, yada ofis gibi alanlarınızı Tasarım hanemizde 3 boyutlu tasarlıyor beğeninize sunuyor,

Mobilya Atölyelerimizde, Mutfaklarınızı, Banyolarınızı, Kapılarınızı, dolaplarınızı ve benzeri ürünleri üretiyor, montajını gerçekleştiriyor ve dilerseniz Samsung'un dünyaya sunduğu akrilik malzeme ile mutfak tezgahlarınızdan banyolara, evyelerden, barınıza, kadar uygulamalar yapıp, size keyifli yaşam alanları yaratıyoruz.

Rodosto Concept, mimari proje, iç mekan tasarımı projeleri ve uygulama alanlarında, İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere tüm Türkiye'de ve yurt dışında çalışmalar yapmaktadır. Sıradışı mimarlık ilkesi ile gerek estetik gerek geri dönüşümlü malzemeleri harmanlayarak özgür tasarımlar yapar. Mimar, İç mimar ve designer lar ile farklı projelerde farklı isimleri bir araya getirerek çalışır. Otel, okul, hastane, ofis ve konut, gibi pek çok ayrı konuda projeler yapan Rodosto Concept, tasarımı bir bütün olarak ele alıp, plandan cepheye, iç mekandan peyzaja, her aşamada tasarımda ''Bütünsel Yaklaşımını'' ortaya koyar.

Akrilik atölyelerinde, uzun yılların sonunda edindiğimiz tecrübe ile, akrilik malzemeyi bir ''sanat eserine'' dönüştürmeyi başardık. Samsung Staron markasıyla Özellikle mutfak, ve banyolar, tekneler, otel, hastane, labaratuvar, ve avm'lerin iç ve dış mekanlarından, stand, tezgah, raf uygulamaları, promosyon malzemelerine kadar, tasarım, hijyen, estetik ve farklılık gerektiren her alanda uygulamalar yapıyoruz..

21. Yüzyılın bize kattığı teknolojik gelişmeler, hayatımızı değiştirmekle beraber, tasarımlarımızıda yeniliklere doğru ilerletti. Onun için Dünyanın en iyi markalarını Tekirdağ'da ilk kez biraraya getiren bir showroom'da kurduk Mağazamızda bulacağınız markalardan bazıları, SMEG Elleci Bugatti White westing house Samsung/ staron Silverline Shock Blanco Pera Ukinox Hotpoint Karan porselen Lotte Corian Destanbul Kalibagno Niemann Cadı furniture Blum Hafele The naturel daha fazla fikir sahibi olmanız için sizi Rodosto Cocept Showroomumuza bekliyoruz.