Mermer Uygulamalar

Mermer uygulamaları konusunda projeden başlayarak anahtar teslim hizmet verebilme kapasitesine sahip bir firma olarak hizmet vermekteyiz. Uzmanlık alanımız sadece mermer ve mermer ürünleri konusundadır. Teknik ekibimiz mermer seçim sürecinden başlayarak projelendirme, üç boyutlu tasarım ve uygulama süreçlerinde kesintisiz ve bütün olarak müşterilerimize hizmet vermektedir. Bu kesintisiz hizmet süreci proje ve uygulama sırasındaki bir çok yanlışlığı ve aksaklıkları bertaraf etmektedir.