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Mermer Uygulamalar
Taş, Kaldırım Döşeme & Betonlar İstanbul
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    Mermer Uygulamalar, Mermer Uygulamalar Mermer Uygulamalar Modern Banyo
    Mermer Uygulamalar, Mermer Uygulamalar Mermer Uygulamalar Modern Banyo
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    Mermer Uygulamalar

    Mermer uygulamaları konusunda projeden başlayarak anahtar teslim hizmet verebilme kapasitesine sahip bir firma olarak hizmet vermekteyiz. Uzmanlık alanımız sadece mermer ve mermer ürünleri konusundadır. Teknik ekibimiz mermer seçim sürecinden başlayarak projelendirme, üç boyutlu tasarım ve uygulama süreçlerinde kesintisiz ve bütün olarak müşterilerimize hizmet vermektedir. Bu kesintisiz hizmet süreci proje ve uygulama sırasındaki bir çok yanlışlığı ve aksaklıkları bertaraf etmektedir.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Cumhuriyet Mah. Kalkancı Sk. No : 13 SARIYER
    34450 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122236969 www.mermeruygulamalar.com
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