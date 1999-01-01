Cenk Doğan Mimarlık yaratıcılık ile bilgi, realizm ile hayal gücü, fonksiyon ile farklı yaşam biçimlerini yorumlayarak ele aldığı mimari ve iç mimari projelerle birlikte uygulama, imalat yapan bir tasarım ofisidir.

1999 yılında Mimar Cenk Doğan tarafından Antalya'da kurulan Cenk Doğan Mimarlık 15 seneden bu güne kadar gelişim sağlamış yurt içi ve yurt dışı projelerde çalışmalarına devam etmektedir.