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Cenk Doğan Mimarlık
Mimarlar Antalya
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Sky Kamer Hotel, Cenk Doğan Mimarlık Cenk Doğan Mimarlık
    Sky Kamer Hotel, Cenk Doğan Mimarlık Cenk Doğan Mimarlık
    Sky Kamer Hotel, Cenk Doğan Mimarlık Cenk Doğan Mimarlık
    +3
    Sky Kamer Hotel
    Deha Turizm, Cenk Doğan Mimarlık Cenk Doğan Mimarlık Ticari alanlar
    Deha Turizm, Cenk Doğan Mimarlık Cenk Doğan Mimarlık Ticari alanlar
    Deha Turizm, Cenk Doğan Mimarlık Cenk Doğan Mimarlık Ticari alanlar
    +10
    Deha Turizm
    Astana Villa, Cenk Doğan Mimarlık Cenk Doğan Mimarlık
    Astana Villa, Cenk Doğan Mimarlık Cenk Doğan Mimarlık
    Astana Villa, Cenk Doğan Mimarlık Cenk Doğan Mimarlık
    +66
    Astana Villa
    Azure Height, Cenk Doğan Mimarlık Cenk Doğan Mimarlık
    Azure Height, Cenk Doğan Mimarlık Cenk Doğan Mimarlık
    Azure Height, Cenk Doğan Mimarlık Cenk Doğan Mimarlık
    +35
    Azure Height
    Gürteknik, Cenk Doğan Mimarlık Cenk Doğan Mimarlık Ticari alanlar
    Gürteknik, Cenk Doğan Mimarlık Cenk Doğan Mimarlık Ticari alanlar
    Gürteknik, Cenk Doğan Mimarlık Cenk Doğan Mimarlık Ticari alanlar
    +7
    Gürteknik

    Cenk Doğan Mimarlık yaratıcılık ile bilgi, realizm ile hayal gücü, fonksiyon ile farklı yaşam biçimlerini yorumlayarak ele aldığı mimari ve iç mimari projelerle birlikte uygulama, imalat yapan bir tasarım ofisidir.

    1999 yılında Mimar Cenk Doğan tarafından Antalya'da kurulan Cenk Doğan Mimarlık 15 seneden bu güne kadar gelişim sağlamış yurt içi ve yurt dışı projelerde çalışmalarına devam etmektedir.

    Hizmet alanları
    antalya
    Adres
    Fener Mah.1974 Sok. Fatih Apt. 8/2
    07000 Antalya
    Türkiye
    www.cenkdogan.com.tr
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