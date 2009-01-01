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Bilgece Tasarım
İç Mimarlar Bartın
Genel Bakış 33Projeler (33) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
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    • Reymer Tekstil, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Ticari alanlar
    Reymer Tekstil, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Ticari alanlar
    Reymer Tekstil, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Ticari alanlar
    +10
    Reymer Tekstil
    Canlı Balık Restaurant Amasra, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Ticari alanlar
    Canlı Balık Restaurant Amasra, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Ticari alanlar
    Canlı Balık Restaurant Amasra, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Ticari alanlar
    +29
    Canlı Balık Restaurant Amasra
    SEYMEN OTEL, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Evler
    SEYMEN OTEL, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Evler
    SEYMEN OTEL, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Evler
    +19
    SEYMEN OTEL
    Aslı& Şamil Keser konut , Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
    Aslı& Şamil Keser konut , Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
    Aslı& Şamil Keser konut , Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
    +23
    Aslı& Şamil Keser konut
    Aslı& Şamil Keser konut , Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
    Aslı& Şamil Keser konut , Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
    Aslı& Şamil Keser konut , Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
    +23
    Aslı& Şamil Keser konut
    Taşhan Ihlamur Kafe, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Ticari alanlar
    Taşhan Ihlamur Kafe, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Ticari alanlar
    Taşhan Ihlamur Kafe, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Ticari alanlar
    +17
    Taşhan Ihlamur Kafe
    Hepsini göster: 33 proje

    Bilgece Tasarım ekibi olarak, ağırlıklı olarak iç mimari ve mimari proje çizen bir tasarım ofisiyiz.

    2009 senesinde kurulmuş olan firmamız, Mimar Bilge Püskülcüve Gemi İnşaat Mühendisi Derya Çakır ortaklığıdır. Bilgece Tasarım, ticari ve konut iç mekan tasarımı alanında, bir çok farklı sektörde faaliyet gösteren, irili ufaklı mekan tasarımına ve aynı zamanda kurumsal kimlik çalışmalarına imza atmıştır.

    Tasarım manifestosu, marka kimliğini en iyi şekilde yansıtan, A’dan Z’ye bütünlük arz eden, tamamen özgün ve hikayesi olan mekanlar yaratmaktır.

    Her proje; kendine has mekânsal fiziki yapısı, marka kimliği, hizmet ettiği sektörün gereklilikleri, müşteri alışkanlıkları ile farklı bir serüvendir. Ve bu serüvende, mekân tefrişinde önemli yer tutan ürün tasarımlarının da yaratıcısı Bilgece Tasarımekibidir.

    Tasarlanan mobilyalar, firma bünyesinde üretilmekte ve bu şekilde; marka kimliği oluşturmakla başlayıp, mekân tasarımı ile devam edip, mekânda kullanılan tüm mobilyaların ürün tasarımlarını ve imalatlarını gerçekleştirerek, mekânın tek beyin ve tek elden çıkması ve bütünlük arz etmesi sağlanır.

    Hizmet alanları
    Bartın
    Adres
    74100 Bartın
    Türkiye
    +90-3782276300 www.bilgecetasarim.com.tr

    Değerlendirmeler

    aşkan ahanı aşkan ahanı
    perfect
    6 yıldan fazla önce
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