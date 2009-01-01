Bilgece Tasarım ekibi olarak, ağırlıklı olarak iç mimari ve mimari proje çizen bir tasarım ofisiyiz.

2009 senesinde kurulmuş olan firmamız, Mimar Bilge Püskülcüve Gemi İnşaat Mühendisi Derya Çakır ortaklığıdır. Bilgece Tasarım, ticari ve konut iç mekan tasarımı alanında, bir çok farklı sektörde faaliyet gösteren, irili ufaklı mekan tasarımına ve aynı zamanda kurumsal kimlik çalışmalarına imza atmıştır.

Tasarım manifestosu, marka kimliğini en iyi şekilde yansıtan, A’dan Z’ye bütünlük arz eden, tamamen özgün ve hikayesi olan mekanlar yaratmaktır.

Her proje; kendine has mekânsal fiziki yapısı, marka kimliği, hizmet ettiği sektörün gereklilikleri, müşteri alışkanlıkları ile farklı bir serüvendir. Ve bu serüvende, mekân tefrişinde önemli yer tutan ürün tasarımlarının da yaratıcısı Bilgece Tasarımekibidir.

Tasarlanan mobilyalar, firma bünyesinde üretilmekte ve bu şekilde; marka kimliği oluşturmakla başlayıp, mekân tasarımı ile devam edip, mekânda kullanılan tüm mobilyaların ürün tasarımlarını ve imalatlarını gerçekleştirerek, mekânın tek beyin ve tek elden çıkması ve bütünlük arz etmesi sağlanır.