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Afşaroglu
Taş, Kaldırım Döşeme & Betonlar İzmir
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • İç Mekan Eskitmeleri, Afşaroglu Afşaroglu Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    İç Mekan Eskitmeleri, Afşaroglu Afşaroglu Modern Banyo
    İç Mekan Eskitmeleri, Afşaroglu Afşaroglu Modern Banyo
    +7
    İç Mekan Eskitmeleri
    Dış Mekan Eskitmeler, Afşaroglu Afşaroglu Modern Evler
    Dış Mekan Eskitmeler, Afşaroglu Afşaroglu Modern Evler
    Dış Mekan Eskitmeler, Afşaroglu Afşaroglu Modern Duvar & Zemin
    +7
    Dış Mekan Eskitmeler

    Yunus Nadi Afşaroğlu ve Ortağı Komandit Şirketimiz, 1923 yılında, Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte hizmete girmiştir.

    Yunus Nadi Afşaroğlu’nun sahibi olduğu ve 90 yıllık tecrübeye sahip şirketimizin ürün yelpazesinde; ateş tuğlası, pres tuğla, dolu harman tuğlası gibi tuğla çeşitlerinin yanı sıra her geçen gün genişleyen ürün yelpazemiz ile birlikte; Doğal taşlar, çatı sistemleri, peyzaj taşları, mermer, granit ve traverten çeşitleri, dekoratif duvar ve zemin kaplamaları gibi malzemeler de ürün gamımıza eklemiştir. İzmir, Mersinli bölgesinde yer alan  7.000 m2’lik depomuzda, müşterilerimiz için  ürün gamımızda yer alan tüm ürünlerimizi bir arada sergileme imkanı sunmaktayız. Ayrıca Çeşme, Alaçatı bölgesinde yer alan showroom ve 4.000 m2’lik depomuzda da yine ürün gamımızda yer alan tüm ürünlerimize ait satışlarımız devam etmektedir. Tuğla gruplarında, çatı sistemlerinde ve doğaltaşların çeşitliliği ve satışı konusunda iddialı olan firmamızda; yurtiçi satışlarının yanı sıra hem ürün gruplarımızın çeşitli ülkelere olan ihracatı hem de ürün gamımızın çeşitliliğini arttırmak  konusundaki ithalat çalışmalarımız devam etmektedir. Yurtiçinde bir çok projeye imza atan ve projelere ürün temin eden şirketimiz; hizmette sınır tanımayan personeli ile ve 90 yıllık firma prensipleri doğrultusunda; doğru malzemeyi, doğru çözümler ile müşterimize sunmak ve satış sonrası servis kalitemiz ile müşterilerimizi, satışını gerçekleştirmiş olduğumuz malzemelerin kullanımının her aşamasında memnun etmek konusunda özveri ile çalışıyoruz.

    Hizmet alanları
    İzmir
    Adres
    35110 İzmir
    Türkiye
    +90-2324623450 www.afsaroglu.com
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