Mordag Design – The Studio of Rational Art

Mordag Design, oldukça geniş bir sektör yelpazesine yayılmış müşterileri için estetik ve mühendisliğin ortak bir dilde konuştuğu ürünler tasarlamaktadır. Konsept oluşumundan tasarıma, ürün geliştirmeden iletişim tasarımına olmak üzere endüstriyel tasarım alanında 360 derece destek vermektedir. Sunduğu hizmetin inovasyon odaklı tasarım anlayışı ve mühendislik alt yapısı sayesinde bugüne kadar müşterilerine çok sayıda patentli ürün ve fikir kazandırmıştır.

Mordag Design, Tasarım ve Mühendisliği bir araya toplamış ekibi ile tasarım ve ürün geliştirme süreçlerini son derece etkin bir şekilde yönetmektedir. Bu sayede elde ettiği etkin proje takvimleri ile müşterilerine kalitenin yanında zaman da kazandırmaktadır. Design Turkey 2014’de, 6 farklı kategoriye kendini pazarda ispat etmiş 11 tasarım ile katılma şansını elde edebilmiştir. Katılım sayısının yanında aldığı 4 adet İyi Tasarım ödülü ile de yerli ve yabancı tasarım stüdyoları arasında bu senenin rekor rakamlarına ulaşabilmiştir.

Aynı zamanda Turquality programının endüstriyel tasarım alanında yetkilendirilmiş danışmanlık firmalarından olan Mordag Design, inovatif bir bakış açısı altında estetikten taviz vermeden tasarladığı ürünlerle Türk malı imajının global sahadaki yükselişine destek verenler arasında yer almaktadır.

Mordag Design’ın geniş sektör yelpazesine dağılmış yerli ve yabancı müşterilerinden bazıları şöyle: Airties, Anton Müller, Alurad, Arzum, Asteknik, Adyton, Brightwell, Dayco, Eclipse, Figensoft, MGA, Innovasub, Irak Plastics, Karton, Kayalar, Knorr, Loca, Lugano, Mey, Okçu, Ores, Palmiye, Pimtaş, Primanova, Rayka, Regatta, Scrikss, Silver Electromechanic, Silver Shoe Care, TR90, TVS, Valensas…

Felsefemiz, Rasyonel Sanat: Doğa, estetikteki büyük uzmanlığını kanıtlamıştır, çünkü yaradılışa olan mantıksal yaklaşımı kusursuzdur. Ortaya koyduğu “istisnasız güzelliğin” ardındaki her bir kıvrımın, bağlantının, ölçünün çok net sebepleri vardır. Tasarım, ortamın görselliğine ve işleyişine dokunarak, onun bu inanılmaz çeşitliliğini arttırma, onu ileri götürme sanatıdır. Müziğin, rengin, formun, her birinin doğruya ve güzele yönlendiren bir matematiği vardır. Tasarım kendi özgün alanında bu matematiği öğrenmek ve bunu icra etmekle yükümlüdür. Rasyonel tasarım, milyonlarca senedir evrimin gelişiminde kullandığı tek yöntemdir. Doğanın bu yaklaşım üzerinden çizdiği her çizgi insan aklının estetik değerleri ile son derece uyumlu olmuştur. Çünkü, insan da bu yaklaşımın bir ürünüdür.