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Fimart stone
Taş, Kaldırım Döşeme & Betonlar Amasya
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Fimart Stone, Fimart stone Fimart stone Modern Duvar & Zemin
    Fimart Stone, Fimart stone Fimart stone Modern Duvar & Zemin
    Fimart Stone, Fimart stone Fimart stone Modern Duvar & Zemin
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    Fimart Stone

    FİMAR HOLDİNG A.Ş çatısı altında faaliyetlerine başlayan FİMART Stone, geniş makine parkuru ve deneyimli personeli ile sektörde ciddi bir yere gelmiştir.     Şirketimize ait mermer ocaklarından sağlanan eşsiz taşlarla işlenen ürünler çok kısa zamanda yurtiçi ve yurtdışı satış ve pazarlamada konulan hedeflerin üzerine çıkmış olup, her geçen gün müşteri portföyünü geliştirerek bir marka olma yolunda adımlarını sağlamlaştırmaktadır.

    Hizmet alanları
    Amasya
    Adres
    Amasya – Çorum Karayolu 20. km Amasya
    05000 Amasya
    Türkiye
    +90-3582230555 www.fimartstone.com.tr
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