Fimart stone

FİMAR HOLDİNG A.Ş çatısı altında faaliyetlerine başlayan FİMART Stone, geniş makine parkuru ve deneyimli personeli ile sektörde ciddi bir yere gelmiştir. Şirketimize ait mermer ocaklarından sağlanan eşsiz taşlarla işlenen ürünler çok kısa zamanda yurtiçi ve yurtdışı satış ve pazarlamada konulan hedeflerin üzerine çıkmış olup, her geçen gün müşteri portföyünü geliştirerek bir marka olma yolunda adımlarını sağlamlaştırmaktadır.