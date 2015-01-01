aksoy tasarım

AKSOY STONE
Aksoy Taş Tasarım 2006 yılında kurulan ve heykeltraş iki kardeş tarafından işletilen, doğadan ilham alarak doğaltaş malzemeler ile tasarımlar yapan bir firmadır. Doğal taş ve mermer malzemeleri yaratıcı tasarımlar ile buluşturarak özel mekanlar tasarlayan firmamız, müşterilerimizin tasarımlarını da üretme noktasında gerekirse el emeği, gerekirse cnc cihazlar yardımı ile hassasiyetle çalışmaktadır. Firmamızın 3d duvar kaplama panel imalatlarında, doğal taş ve mermer cinsleri hassasiyetle, istemiş olduğunuz ölçü ve ebatlarda seri olarak üretilmektedir.
- Hizmetler
- mermer ve doğal taş dekoratif üç boyutlu duvar kaplama panelleri
- Hizmet alanları
- Mermer Heykel yapımı ve Dalaman
- Adres
-
merkez mahallesi 3016 sokak
48770 Dalaman
Türkiye
+90-5416755253 www.aksoystone.com