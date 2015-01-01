현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
aksoy tasarım
Sanatçı & Zanaatkârlar Dalaman
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Aksoy Taş Tasarım, aksoy tasarım aksoy tasarım İç Dekorasyon
    Aksoy Taş Tasarım, aksoy tasarım aksoy tasarım İç Dekorasyon
    Aksoy Taş Tasarım, aksoy tasarım aksoy tasarım Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    +8
    Aksoy Taş Tasarım

    AKSOY STONE

     Aksoy Taş Tasarım 2006 yılında kurulan ve heykeltraş iki kardeş tarafından işletilen, doğadan ilham alarak doğaltaş malzemeler ile tasarımlar yapan bir firmadır.  Doğal taş ve mermer malzemeleri yaratıcı tasarımlar ile buluşturarak özel mekanlar tasarlayan firmamız, müşterilerimizin tasarımlarını da üretme noktasında gerekirse el emeği, gerekirse cnc cihazlar yardımı ile hassasiyetle çalışmaktadır.  Firmamızın 3d duvar kaplama panel imalatlarında, doğal taş ve mermer cinsleri hassasiyetle, istemiş olduğunuz ölçü ve ebatlarda seri olarak üretilmektedir.

    Hizmetler
    mermer ve doğal taş dekoratif üç boyutlu duvar kaplama panelleri
    Hizmet alanları
    Mermer Heykel yapımı ve Dalaman
    Adres
    merkez mahallesi 3016 sokak
    48770 Dalaman
    Türkiye
    +90-5416755253 www.aksoystone.com
      Add SEO element