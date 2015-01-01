aksoy tasarım

AKSOY STONE

Aksoy Taş Tasarım 2006 yılında kurulan ve heykeltraş iki kardeş tarafından işletilen, doğadan ilham alarak doğaltaş malzemeler ile tasarımlar yapan bir firmadır. Doğal taş ve mermer malzemeleri yaratıcı tasarımlar ile buluşturarak özel mekanlar tasarlayan firmamız, müşterilerimizin tasarımlarını da üretme noktasında gerekirse el emeği, gerekirse cnc cihazlar yardımı ile hassasiyetle çalışmaktadır. Firmamızın 3d duvar kaplama panel imalatlarında, doğal taş ve mermer cinsleri hassasiyetle, istemiş olduğunuz ölçü ve ebatlarda seri olarak üretilmektedir.