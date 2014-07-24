Firmamız inşaat sektörünün 40 yılı aşkın deneyimine sahip , Özseçen İnşaat A.Ş. ile birlikteliğini, 1994 yılında sonlandırarak, ÖZKAN COŞKUN MİMARLIK VE İNŞAAT adı altında, faaliyetlerine yeni bir boyut getirmiş ve projelerini , alışveriş merkezleri – konut siteleri üzerinde yoğunlaştırmıştır.

Çalışmalarımız, iki grupta toplanmaktadır. Arsalarını satın aldığımız yatırım projelerimiz ve kat karşılığı olarak yaptığımız müteahhitlik hizmetleri olarak sıralanabilir. Gaziemir Ege Serbest Bölgesi önündeki , 20.000 m2 inşaat alanlı alışveriş merkezi gibi yönetimini yaptığımız projeler de bulunmaktadır. İzmir in Karşıyaka, Bostanlı, Basın Sitesi, Çeşme gibi bölgelerinde inşaatlarımız bulunduğu gibi, halen Isparta daki Park Konakları konut inşaatımız da devam etmektedir.

Yaptığımız inşaatlarımızın iç dekorasyonu için kurduğumuz , fakat sonradan bir marka altında topladığımız DECORA Mutfak ve Mobilya grubumuz Bostanlı da başarılı projelere imza atmaktadır. Bu yüzden hem inşaatlarımız, hem de evlerini yenilemek isteyen müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam eden DECORA MİMARLIK göz bebeğimiz olmuştur.

Blum ve Franke markalarının bayiliklerini de alarak iç dekorasyon konusunda da iddiamızı sürdürmekteyiz. EV DÖNÜŞÜM ile başlayan çalışmalarımız KENT DÖNÜŞÜM ile devam etmektedir. Müşteri memnuniyetine adanmış, çevre dostu tasarımlarında gerçek yaşamı gören ve ayrıntıların değerli olduğunu bilen bir grubuz. Çalışanlarımızın ve çözüm ortaklarımızın kalitesinin, projelerimizin kalitesi olduğunun farkında olarak sizlere hizmet vermekten gurur duymaktayız.

Özkan COŞKUN / Mimar