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Decora
Mimarlar İzmir
Genel Bakış 3Projeler (3) 2Yeni Fikirler (2)
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Projeler

Yeni proje
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    • Necati Bey Apartmanı, Decora Decora Modern Evler
    Necati Bey Apartmanı, Decora Decora Modern Evler
    Necati Bey Apartmanı, Decora Decora Modern Evler
    +1
    Necati Bey Apartmanı
    Ülfet Hanım Apartmanı, Decora Decora
    Ülfet Hanım Apartmanı, Decora Decora
    Ülfet Hanım Apartmanı, Decora Decora
    +1
    Ülfet Hanım Apartmanı
    Aşiyan Cephe, Decora Decora Modern Evler
    Aşiyan Cephe, Decora Decora Modern Evler
    Aşiyan Cephe, Decora Decora Modern Evler
    +7
    Aşiyan Cephe

    Firmamız inşaat sektörünün 40 yılı aşkın deneyimine sahip , Özseçen İnşaat A.Ş. ile birlikteliğini, 1994 yılında sonlandırarak, ÖZKAN COŞKUN MİMARLIK VE İNŞAAT adı altında, faaliyetlerine yeni bir boyut getirmiş ve projelerini , alışveriş merkezleri – konut siteleri üzerinde yoğunlaştırmıştır.

    Çalışmalarımız, iki grupta toplanmaktadır. Arsalarını satın aldığımız yatırım projelerimiz ve  kat karşılığı olarak yaptığımız müteahhitlik hizmetleri olarak sıralanabilir. Gaziemir Ege Serbest  Bölgesi  önündeki , 20.000 m2 inşaat alanlı alışveriş merkezi  gibi yönetimini yaptığımız projeler de bulunmaktadır. İzmir in Karşıyaka, Bostanlı, Basın Sitesi, Çeşme gibi  bölgelerinde inşaatlarımız bulunduğu gibi, halen Isparta daki  Park Konakları konut inşaatımız da devam etmektedir.

    Yaptığımız inşaatlarımızın iç dekorasyonu için kurduğumuz , fakat sonradan bir marka altında topladığımız  DECORA Mutfak ve Mobilya grubumuz Bostanlı da başarılı projelere imza atmaktadır. Bu yüzden hem inşaatlarımız, hem de evlerini yenilemek isteyen  müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam eden  DECORA MİMARLIK göz bebeğimiz olmuştur.

    Blum  ve Franke markalarının bayiliklerini de  alarak iç dekorasyon konusunda da iddiamızı sürdürmekteyiz. EV DÖNÜŞÜM ile başlayan çalışmalarımız  KENT DÖNÜŞÜM ile devam etmektedir. Müşteri memnuniyetine adanmış, çevre dostu tasarımlarında gerçek yaşamı gören ve ayrıntıların değerli olduğunu bilen bir grubuz. Çalışanlarımızın ve çözüm ortaklarımızın kalitesinin, projelerimizin kalitesi olduğunun farkında olarak sizlere hizmet vermekten gurur duymaktayız.

    Özkan COŞKUN / Mimar

    Hizmet alanları
    İzmir
    Adres
    1735 Sokak no:178/1 (Bostanlı 3M Migros karşısı) Karşıyaka
    35600 İzmir
    Türkiye
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