Hilal Tasarım Mobilya

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Herkesin hayallerini süsleyen bir ev modeli mutlaka vardır. Ve bu hayal evinin içinde en önemli yaşam alanlarından birinin de mutfak olduğu konusuna çoğumuz katılırız, değil mi? Hepimiz yüksek tavanları olan, devasa pencerelerinde…
Giyinme odası, yatak odası, oturma odası gibi yaşam alanlarında pratiklik sağlayan ve muhafaza alanı olarak avantaj sağlayan elbise dolapları farklı tasarımlara ve farklı konseptlere sahip olacak şekilde üretilmektedir.
Çocuk odası dekorasyonlarında çocuğun gelişimi ve yaşı göz önünde bulundurulmalıdır. Yürümeye başlayan çocuk odası tasarımları ile bebek çağındaki çocuk odası tasarımları birbirinden farklı özelliklere sahiptir.