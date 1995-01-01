İnci Mozaik

Öykümüz de iki önemli kaynağın bir potada buluşmasının büyük önemi vardır; Birinci kaynakta, MERMER VE MERMER MOZAİKÇİLİĞİ'nin 1995 sonrası geçirdiği tasarım ve üretim süreçlerinin oluşturduğu birikimlerin, ikinci kaynakta; Kütahya ve İznik gibi ÇİNİ-SERAMİK SANATININ yüzlerce yıllık geleneklerini taşıyan insanların ANADOLU' nun ortasında Eskişehir'de buluşması vardır. Bu buluşma yepyeni, dünyada henüz benzersiz ürünlerin piyasaya çıkmasına imkan sağlamıştır. AR-GE süreçlerimiz üç yılı aşkın bir süreyi kapsamıştır ve tabiatıyla güçlenerek devam edecektir. Uluslararası onlarca fuar tecrübesi göstermiştir ki, porselen mozaik üstün nitelikleriyle piyasanın ihtiyaçlarına farklı çözümler sağlamaktadır. Tek düze kalıplar yıkılmakta ,ebru sanatının verdiği müthiş renk ve desen zenginliği, 3 boyutluluk , butik özel tasarımlar da artık porselen için imkan dahilinde girmektedir.