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babyCASATI
Mobilya & Aksesuarlar Ankara
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (18)
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    • new curve bebek odası, babyCASATI babyCASATI Çocuk OdasıYatak & Beşikler Ahşap
    new curve bebek odası
    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    Kartalcık sk. no:46 Siteler
    06160 Ankara
    Türkiye
    +90-3123493242 www.babycasati.com

    Değerlendirmeler

    Gülhan Şahin
    Ankara'da gezmediğimiz genç odası kalmadı. Kızım çok seçici davrandığı için hiçbir yerde mobilya bulamayacağınız ı düşünüyordum. Eren beyin ve Eda hanım'ın sıcak karşılamaları ve mobilyalarınin kalitesi iyi ki de diyorum iyi ki de babycasati tercih etmişiz. Ürünümüz vaktinden önce teslim edildi ve mağazada gördüğümüzün birebir aynısı tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum on numara beş yıldız diyorum👏👏👏👍
    5 ay önce
    Ceyhun Yıldırım
    Bugün Ankara Siteler’deki Baby Casati mağazasını ziyaret ettik. İlk bebeğimizin ilk odasının heyecanıyla mağazayı gezerken, fotoğraf çekmediğimi söylediğim halde bir mağaza yetkilisinin saygısızca tepkileriyle karşılaştım. Sakinliğimi koruduğum halde ısrarla seviyesiz ve saygısız ithamlarını sürdürdü. Bu kendini beğenmiş, saygısız ve seviyesiz mağaza yetkilisi sayesinde tasarım ürünlerin ya da özel üretim eşyaların hiçbir anlamı da kalmıyor.
    4 ay önce
    Bihter Gençer
    İstanbul ve Ankara'da pek çok mobilyacı gezdikten sonra bebeğimizin odası için Baby Casati' yi tercih ettik. Ürün teslimatının Eskişehir'e yapılacağını duyunca vazgeçmemizi, hiçbir mobilyanın bu şekilde teslim edilemeyecegini söyleyenlerin aksine Eren bey teslimatta ekstra gönderdiği dolap kulpları ve rötuş boyalariyla işine ne kadar hakim olduğunu bize gösterdi. Mağazada ne gördüysek aynı kalite ürünleri teslim aldık üstelik söylenen teslim tarihinden çok daha önce. Mobilya montajı profesyonel ve hızlı bir şekilde tamamlandı. Bebek odası için karar verme aşamasında iseniz bence Baby Casati' ye bir kere şans verin. Herkesin yavrusu sağlıkla büyüsün. Eren bey ve ekibine sonsuz teşekkürler Bihter&Deniz GENÇER
    5 ay önce
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