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Alyans Mermer
Taş, Kaldırım Döşeme & Betonlar Denizli
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    • Uygulamalarımız, Alyans Mermer Alyans Mermer Modern Duvar & Zemin
    Uygulamalarımız, Alyans Mermer Alyans Mermer Modern Duvar & Zemin
    Uygulamalarımız, Alyans Mermer Alyans Mermer Modern Duvar & Zemin
    +4
    Uygulamalarımız

    Alyans Mermer Ltd. deneyimli personel ancak sınırlı maddi güç ile 2000 yılında Kocabaş, Denizli’de kurulmuştur. İşin başında zorluklarla karşılaşmasına rağmen Alyans Mermer Ltd. kısa sürede ilkeleri ve seçkin makineleri ile mermer sektöründe saygın şirketlerden biri haline gelmiştir.

    30.000 m2 açık ve 6.000 m2 kapalı alanda blok, plaka, traverten fayans, patern set, mozaik, patlatma ve eskitme ürün çeşitlerini üretmektedir. Alyans Mermer yılda 30.000 metreküp traverten blok ve aylık 50.000 metrekare fayans üretimi yapmaktadır. Doğaya zarar vermeden bu eşsiz güzellikleri insanlarla buluşturabilmek temel hedefimizdir. Alyans Mermer’in en önemli özelliği insanların değişen zevk ve ihtiyaçlarını takip edebilmesidir. Alyans Mermer teslimat süresi, kalite istikrar ve güveni korumak ve geliştirmek için çaba sarf eder.

    Hizmet alanları
    Denizli
    Adres
    Hürriyet Mahallesi Mermer Fabrikaları Kümesi No:15 Kocabaş Kasabası
    20000 Denizli
    Türkiye
    www.alyansmermer.com.tr
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