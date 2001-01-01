Mutfak, mobilya ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Bodrum Femaş Mobilya 2001 yılından bu yana Bodrum’da hizmet vermektedir. Bodrum Femaş Mobilya; Müşterilerinin tüm beklenti ve ihtiyaçlarını kalite yönetim standartlarına uygun, müşteri memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı, satış öncesi ve satış sonrası verdiği destek ile karşılamayı hedeflemektedir. Mutfak, Mobilya, Tasarım, İmalat, İnşaat - Tadilat, Pergola, Ahşap Basamak, Parke Döşeme, Kapı, Beyaz eşya, Dekoratif Malzemeler ana grupları altında hizmet veren Bodrum Femaş Mobilya fonksiyonel, estetik ve öznel tasarımlarının yanı sıra, dünyaca ünlü markaların geniş ürün yelpazesini yeni mağazasında müşterilerinin beğenilerine sunmaktadır.