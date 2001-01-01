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Bodrum Femaş Mobilya
Mutfak Planlayıcıları Bodrum
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Larix, Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya MutfakMutfak Malzemeleri Beyaz
    Larix, Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya MutfakMutfak Malzemeleri Beyaz
    Larix, Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya MutfakMutfak Malzemeleri
    +10
    Larix
    Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya MutfakDolap & Raflar Ahşap Yeşil
    Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya MutfakMutfak Tezgâhları Ahşap Yeşil
    Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya MutfakDolap & Raflar Ahşap Yeşil
    +17
    Olea

    Mutfak, mobilya ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Bodrum Femaş Mobilya 2001 yılından bu yana Bodrum’da hizmet vermektedir. Bodrum Femaş Mobilya; Müşterilerinin tüm beklenti ve ihtiyaçlarını kalite yönetim standartlarına uygun, müşteri memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı, satış öncesi ve satış sonrası verdiği destek ile karşılamayı hedeflemektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                       Mutfak, Mobilya, Tasarım, İmalat, İnşaat - Tadilat, Pergola, Ahşap Basamak, Parke Döşeme, Kapı, Beyaz eşya, Dekoratif Malzemeler ana grupları altında hizmet veren Bodrum Femaş Mobilya fonksiyonel, estetik ve öznel tasarımlarının yanı sıra, dünyaca ünlü markaların geniş ürün yelpazesini yeni mağazasında müşterilerinin beğenilerine sunmaktadır.

    Hizmetler
    Mutfak Mobilya Tasarım İmalat İnşaat – Tadilat Pergola Ahşap Basamak Parke Döşeme Kapı Beyaz Eşya Dekoratif Malzemeler
    Hizmet alanları
    Muğla / Bodrum
    Adres
    İslamhaneleri Merkez Mah. Cumhuriyet Bulvarı No: 36/A İslamhaneleri Turgutreis
    48400 Bodrum
    Türkiye
    +90-2523828788 www.femasmobilya.com.tr
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