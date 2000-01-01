2004 yılında kurulan Uniplast Plastik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. kısa zamanda önemli bir yol kat etmiş ve kendi konusundaki en önemli belgelerden olan TSE 5358 EN 12608 ile ISO 9001:2000 belgelerini almaya hak kazanmıştır. Firmamız, Dumankaya Holding Grubu'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren, koşulsuz müşteri memnuniyetini ilke olarak benimsemiş, ileri teknolojisi ve çağdaş ürün tasarımıyla kısa zamanda sektördeki öncü ve yeniliğe açık kuruluşlardan biri haline gelmiştir. Uniplast PVC Pencere ve Kapı Sistemleri, her türlü mimari yapıya uyum sağlayabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Firmamız , İstanbul - Pendik'teki modern tesislerinde Uniplast markasını piyasaya sunmaktadır.Dumankaya Grubu bünyesindeki Uniplast Plastik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.'nin ürünü olan Uniplast, kalite ilkesini; PVC profil sırrını ayrıntılara gösterilen titizlikte yattığını bilerek mekanlarda "mükemmel ısı yalıtımı" için en yüksek kalitede ürünlere imza atıyor. Beklentileriniz ne olursa olsun, sunduğumuz farklı ihtiyaçlara uygun Uniplastmodellerinin tümünde fonksiyonellik ve estetiğin mükemmel uyumunu görecek, aradığınız tüm değerleri bulacaksınız.Uniplast, sürekli sayıları artan üretici bayileri ve tüketiciler tarafından ilgi gören modelleri ile u-PVC pencere ve kapı sistemleri sektöründe önemli bir pazar payı alma yolundadır.