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Ev dekorasyonlarını eşsizleştiren ve kişilik kazandıran yegane detay kullanılan
mobilyaların stili ve tasarımıdır. Mobilyalar mekanları ve
alanları insanların kullanımı için uygun hale getirir.
Koltuk ve kanepe modellerinde yıllar içinde bazı değişiklik olsa da oturma grupları aynı işlevleri gibi, takımın genel özellikleri açısından pek fazla değişikliğe uğramıyor.
Dekorasyon, özellikle günümüzde, artık farklı renk, materyal ve tarzdaki eşyaların alelade ve yalnızca fonksiyonellik gözetilerek bir araya getirilmesi eylemi olmaktan çoktan çıktı.