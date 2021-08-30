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Dekoroba İç Mimari &amp; Dekorasyon
İç Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 11Projeler (11) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Projeler

Yeni proje
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    • U TİPİ MUTFAK UYGULAMASI, Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Kırsal Mutfak
    U TİPİ MUTFAK UYGULAMASI, Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Kırsal Mutfak
    U TİPİ MUTFAK UYGULAMASI
    GURME ÜRÜNLER ÜRETİM MUTFAK UYGULAMASI, Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Modern Mutfak
    GURME ÜRÜNLER ÜRETİM MUTFAK UYGULAMASI, Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Modern Mutfak
    GURME ÜRÜNLER ÜRETİM MUTFAK UYGULAMASI, Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Modern Mutfak
    +2
    GURME ÜRÜNLER ÜRETİM MUTFAK UYGULAMASI
    MUTFAK VE YATAK ODASI, Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Kırsal Mutfak
    MUTFAK VE YATAK ODASI, Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Kırsal Mutfak
    MUTFAK VE YATAK ODASI, Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Kırsal Mutfak
    +5
    MUTFAK VE YATAK ODASI
    GİYİNME ODASI, Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Modern Giyinme Odası
    GİYİNME ODASI, Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Modern Giyinme Odası
    GİYİNME ODASI, Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Modern Giyinme Odası
    +4
    GİYİNME ODASI
    KOMPLE DAİRE TADİLATI, Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Kırsal Mutfak
    KOMPLE DAİRE TADİLATI, Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Kırsal Mutfak
    KOMPLE DAİRE TADİLATI, Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Kırsal Mutfak
    +4
    KOMPLE DAİRE TADİLATI
    KOMPLE DAİRE TADİLATI, Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Modern Mutfak
    KOMPLE DAİRE TADİLATI, Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Modern Giyinme Odası
    KOMPLE DAİRE TADİLATI, Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Modern Banyo
    KOMPLE DAİRE TADİLATI
    Hepsini göster: 11 proje

    Dekoroba; her türlü yaşam alanı konseptlerinde "tadilattan - yapıya kadar" iç mimari ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı tek merkezden karşılayabileceğiniz bir çözüm odağı, tasarım, imalat ve uygulama şirketidir.

    Tasarım ve projelendirme hizmetini tüm müşterilerimiz bize ulaşarak çekinmeden isteyebilir, ücretsiz ve kesinlikle koşulsuz bir şekilde yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız...

    ÇALIŞMA ADIMLARIMIZ:

    TASARIM ve PROJELENDİRME: Ücretsiz ve koşulsuz tüm müşterilerimiz için;

    "Yerinizde keşif yapıyoruz, sizi dinliyoruz ve ihtiyaçlarınızı belirliyoruz, çözüm seçeneklerine ve proje uygulama adımlarına karar veriyoruz. Devamında 3 boyutlu bilgisayar çizimleri ile projenizi gerçek ölçülerinde, gerçek ürünlerle birebir görselleştiriyoruz. Böylece en doğru çözümleri belirlemiş, bir bütün olarak projenizi tümüyle analiz etmiş oluyorsunuz. Dekoroba olarak projenizi birebir uygulama garantisi veriyoruz. Siz de bu şekilde kötü sürprizlerden uzak durmuş oluyorsunuz...

    ONAY ve SÖZLEŞME: Proje analiz ve nihai kararlar için;

    “Sizi mağazamızda ağırlıyoruz, ilgili tasarım ve projeyi onayınıza sunuyoruz, ürünleri ve konsepti belirliyoruz, dilerseniz gerekli değişiklikleri yapıyoruz. Karşılıklı proje uygulama şartları ve proje görsellerinden oluşan sözleşme metnini taraflarca imzalıyoruz.”

    Sözleşme içeriğinde tüm projenin iş planı, iş takvimi, detaylı ürün bilgileri, uygulama adımları ve garanti süreleri açıkça belirtilerek müşterilerimiz koruma altına alınır!

    İMALAT ve UYGULAMA: Kendi atölyemizde uzman bir kadro ile;

    “İmalatı yapıyoruz, gerekli ürünleri tedarik ediyoruz ve sonrasında uygulamasını yapıyoruz.”

    Bu süreçlerin tüm aşamalarında; çalışma ve takvim planı, iş organizasyonu, nakliye, kırım – atım, temizlik, ortak kullanım alanı şartlarına uyum gibi her türlü iş takibi tarafımızca eksiksiz olarak yapılır, müşteriden asla ek bir talep olmaz. İlgili sözleşmenin uygulanmasında her türlü sorumluluk Dekoroba İç Mimari ve Dekorasyon şirketine aittir.

     Size sadece bu yenilenmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşamak kalır !

    Bizi daha yakından tanımak, referans ve projelerimizi incelemek için facebook ve instagram sayfalarımızı inceleyebilirsiniz!

    Hizmetler
    • Komple tadilat
    • Mutfak tadilatı
    • Banyo tadilatı
    • Zemin / Duvar uygulamaları
    • Seramik / Parke / Kağıt / Boya / Alçıpan / Kartonpiyer / Dekoratif taş Uygulamaları
    • Elektrik / Su tesisatı uygulamaları
    • Portmanto / Vestiyer / Gardrop mobilya uygulamaları
    • İç / Dış Kapı uygulamaları
    • Balkon / Pencere kapama ve doğrama uygulamaları
    • Çatı uygulamaları
    • Yukarıdaki alanlarda binlerce farklı ürün seçeceği ile yerinde keşif yaparak 3 boyutlu görseller hazırlayıp projelendiriyoruz
    • onayınızla birlikte imalatını yapıyoruz ve uyguluyoruz.
    • Hepsini göster: 12 hizme
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    MİMAROBA MAH. ÇARMIKLI CAD. 211 B – BLOK NO: 1/B, MİMAROBA / BÜYÜKÇEKMECE
    34535 Istanbul
    Türkiye
    +90-2128640334 www.dekoroba.com

    Değerlendirmeler

    Okan Uçar
    30/08/2021 de mutfak ve banyo tadilatımı gününde ve zamanında eksiksiz tertemiz teslim ettiler. Çok memnunum tavise ederim.
    9 ay önce
    harun eviş
    Çok başarılı disiplinli
    neredeyse 3 yıl önce
    Harun Evis
    Kaliteli işçilik uzman ustalarıyla herzaman tavisiye ederim
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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