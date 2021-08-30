Dekoroba; her türlü yaşam alanı konseptlerinde "tadilattan - yapıya kadar" iç mimari ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı tek merkezden karşılayabileceğiniz bir çözüm odağı, tasarım, imalat ve uygulama şirketidir.

Tasarım ve projelendirme hizmetini tüm müşterilerimiz bize ulaşarak çekinmeden isteyebilir, ücretsiz ve kesinlikle koşulsuz bir şekilde yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız...

ÇALIŞMA ADIMLARIMIZ:

TASARIM ve PROJELENDİRME: Ücretsiz ve koşulsuz tüm müşterilerimiz için;

"Yerinizde keşif yapıyoruz, sizi dinliyoruz ve ihtiyaçlarınızı belirliyoruz, çözüm seçeneklerine ve proje uygulama adımlarına karar veriyoruz. Devamında 3 boyutlu bilgisayar çizimleri ile projenizi gerçek ölçülerinde, gerçek ürünlerle birebir görselleştiriyoruz. Böylece en doğru çözümleri belirlemiş, bir bütün olarak projenizi tümüyle analiz etmiş oluyorsunuz. Dekoroba olarak projenizi birebir uygulama garantisi veriyoruz. Siz de bu şekilde kötü sürprizlerden uzak durmuş oluyorsunuz... “

ONAY ve SÖZLEŞME: Proje analiz ve nihai kararlar için;

“Sizi mağazamızda ağırlıyoruz, ilgili tasarım ve projeyi onayınıza sunuyoruz, ürünleri ve konsepti belirliyoruz, dilerseniz gerekli değişiklikleri yapıyoruz. Karşılıklı proje uygulama şartları ve proje görsellerinden oluşan sözleşme metnini taraflarca imzalıyoruz.”

Sözleşme içeriğinde tüm projenin iş planı, iş takvimi, detaylı ürün bilgileri, uygulama adımları ve garanti süreleri açıkça belirtilerek müşterilerimiz koruma altına alınır !

İMALAT ve UYGULAMA: Kendi atölyemizde uzman bir kadro ile;

“İmalatı yapıyoruz, gerekli ürünleri tedarik ediyoruz ve sonrasında uygulamasını yapıyoruz.”

Bu süreçlerin tüm aşamalarında; çalışma ve takvim planı, iş organizasyonu, nakliye, kırım – atım, temizlik, ortak kullanım alanı şartlarına uyum gibi her türlü iş takibi tarafımızca eksiksiz olarak yapılır , müşteriden asla ek bir talep olmaz. İlgili sözleşmenin uygulanmasında her türlü sorumluluk Dekoroba İç Mimari ve Dekorasyon şirketine aittir.

Size sadece bu yenilenmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşamak kalır !

Bizi daha yakından tanımak, referans ve projelerimizi incelemek için facebook ve instagram sayfalarımızı inceleyebilirsiniz!