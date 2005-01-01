Terzi Madencilik

TERMAD 20 yılı aşan marmara mermeri üretimi boyunca sahip oldugu bilgi ve tecrübeyi, siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını duyar. Kuruldugu günden itibaren mermer çıkarma ve işleme konusunda üretim yapan uzman kadroya sahip olan sirketimiz;

Yılmaz Uygun önderliğinde 2005 yılında Terzi Maden Ltd. Şti. olarak kurumsallaşmayı ön plana çıkarmıştır. Ham mermer üreticiliği yapan Terzi Maden Ltd. Şti. , zorluklarla mücadele etmenin sonucunda ortaya çıkan güzelliklere, sevgisini ve alın terini katarak siz değerli müşterilerine sunabilmek için gece gündüz çalışmaktadır. Orta ölçekli bir işletme olmasına rağmen kuruldugu ilk andan itibaren Kaliteye ve Müşteri Memnuniyetine verdigi önem zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede mermer sektöründe tanınmış ve bu ilkelerinden asla vazgeçmemistir. Firmanın değişmez prensipleri daima kalite ,ürün sürekliliği, zamanında teslimat ve uygun fiyat olmuştur. Üretimde başarı ve sürekliliğin teminatı hizmette dürüstlük ve kalite prensibiyle çalışan TERMAD, gösterdiğiniz yakın ilgiden ötürü teşekkür ederek sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermeye devam edecektir.