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Terzi Madencilik
Yer Döşemeleri Balıkesir
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

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    • Terzi Madencilik, Terzi Madencilik Terzi Madencilik Modern Banyo
    Terzi Madencilik, Terzi Madencilik Terzi Madencilik Modern Banyo
    Terzi Madencilik, Terzi Madencilik Terzi Madencilik Modern Banyo
    +23
    Terzi Madencilik

    TERMAD 20 yılı aşan marmara mermeri üretimi boyunca sahip oldugu bilgi ve tecrübeyi, siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını duyar. Kuruldugu günden itibaren mermer çıkarma ve işleme konusunda üretim yapan uzman kadroya sahip olan sirketimiz;

    Yılmaz Uygun önderliğinde 2005 yılında Terzi Maden Ltd. Şti. olarak kurumsallaşmayı ön plana çıkarmıştır. Ham mermer üreticiliği yapan Terzi Maden Ltd. Şti. , zorluklarla mücadele etmenin sonucunda ortaya çıkan güzelliklere, sevgisini ve alın terini katarak siz değerli müşterilerine sunabilmek için gece gündüz çalışmaktadır. Orta ölçekli bir işletme olmasına rağmen kuruldugu ilk andan itibaren Kaliteye ve Müşteri Memnuniyetine verdigi önem zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede mermer sektöründe tanınmış ve bu ilkelerinden asla vazgeçmemistir. Firmanın değişmez prensipleri daima kalite ,ürün sürekliliği, zamanında teslimat ve uygun fiyat olmuştur. Üretimde başarı ve sürekliliğin teminatı hizmette dürüstlük ve kalite prensibiyle çalışan TERMAD, gösterdiğiniz yakın ilgiden ötürü teşekkür ederek sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermeye devam edecektir.

    Hizmetler
    • Marmara Mermer
    • Blok Marmara Mermeri
    • Panda Marmara
    • Equator Marmara
    Hizmet alanları
    Tüm Türkiye ve yurt dışı
    Adres
    Marmara Adası Saraylar
    10365 Balıkesir
    Türkiye
    +90-2668877131 terzimadencilik.com

    Değerlendirmeler

    Son seviye team
    neredeyse 7 yıl önce
    Mehmet Arıcı
    1 yıldan fazla önce
    Arif Tekfidan
    Bu şirketle asla herhangi bir ürün satın almayın veya iş yapmayın. Şirket, çalışanlarına gerçekten kötü davranıyor. Çok tehlikeli bir sahip.
    1 yıldan fazla önce
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