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ROMANO DİZAYN
Mobilya & Aksesuarlar Düzce
Genel Bakış 10Projeler (10) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (9)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • NORTH STAR HOTEL , ROMANO DİZAYN ROMANO DİZAYN İç Dekorasyon
    NORTH STAR HOTEL , ROMANO DİZAYN ROMANO DİZAYN İç Dekorasyon
    NORTH STAR HOTEL , ROMANO DİZAYN ROMANO DİZAYN İç Dekorasyon
    +7
    NORTH STAR HOTEL
    Billionaire Club İstanbul, ROMANO DİZAYN ROMANO DİZAYN İç Dekorasyon
    Billionaire Club İstanbul, ROMANO DİZAYN ROMANO DİZAYN İç Dekorasyon
    Billionaire Club İstanbul, ROMANO DİZAYN ROMANO DİZAYN İç Dekorasyon
    +3
    Billionaire Club İstanbul
    KAŞIBEYAZ BOSPHORUS, ROMANO DİZAYN ROMANO DİZAYN İç Dekorasyon
    KAŞIBEYAZ BOSPHORUS, ROMANO DİZAYN ROMANO DİZAYN İç Dekorasyon
    KAŞIBEYAZ BOSPHORUS, ROMANO DİZAYN ROMANO DİZAYN İç Dekorasyon
    +9
    KAŞIBEYAZ BOSPHORUS
    JIVA BEACH RESORT FETHİYE, ROMANO DİZAYN ROMANO DİZAYN İç Dekorasyon
    JIVA BEACH RESORT FETHİYE, ROMANO DİZAYN ROMANO DİZAYN İç Dekorasyon
    JIVA BEACH RESORT FETHİYE, ROMANO DİZAYN ROMANO DİZAYN İç Dekorasyon
    +7
    JIVA BEACH RESORT FETHİYE
    SOHO GREENS CAFE TRABZON, ROMANO DİZAYN ROMANO DİZAYN İç Dekorasyon
    SOHO GREENS CAFE TRABZON, ROMANO DİZAYN ROMANO DİZAYN İç Dekorasyon
    SOHO GREENS CAFE TRABZON, ROMANO DİZAYN ROMANO DİZAYN İç Dekorasyon
    +9
    SOHO GREENS CAFE TRABZON
    BYOTELL KOZYATAĞI, ROMANO DİZAYN ROMANO DİZAYN İç Dekorasyon
    BYOTELL KOZYATAĞI, ROMANO DİZAYN ROMANO DİZAYN İç Dekorasyon
    BYOTELL KOZYATAĞI, ROMANO DİZAYN ROMANO DİZAYN İç Dekorasyon
    +14
    BYOTELL KOZYATAĞI
    Hepsini göster: 10 proje
    Türkiye'nin En Büyük  Mobilya Alışveriş Sitesi / Mimarlara Özel 

    Romano Dizayn günümüzün vazgeçilmezleri arasında yer alan iç ve dış mekan mobilyalarını her açıdan kusursuz, yaratıcı,yenilikçi ve kaliteli bir tasarım anlayışıyla oluşturulmuş kusursuz bir konfor ile üretmektedir. Romano Dizayn üretim anlayışını her zaman en kaliteli malzemeleri kullanarak, en güncel teknolojiden yararlanıp, mobilya üretiminde kalite standartını daima en ileriye taşımak üzere oluşturmuştur. Bu sayede tamamen el yapımı ile üretilen Romano Dizayn mobilyaları kullanıcıların her daim ilk tercihi olmuştur. Dünyaca ünlü markaların özgün ve sıradışı tasarımlarını tüm dünya pazarında müşterileriyle buluşturmayı temel ilke olarak edinmiştir.

    Hizmetler
    • Hotel
    • cafe
    • Restaurant
    • MAĞAZA
    • Alışveriş Merkezi
    • Proje ve Dekorasyon Hizmetleri
    Hizmet alanları
    Turkiye ve Dünya Ülkeleri
    Adres
    Bolu Cad. 27/B
    81010 Düzce
    Türkiye
    +90-3805123545 www.romanodizayn.com

    Değerlendirmeler

    Aysim Akter
    Her konuda ilgili firma. verdikleri hizmet turkiyede ust sırada diyebilirim. Nakliye konusunda şüphelerim vardi fakat o kadar güzel koordine ettilerki bizim uygun oldugumuz zamana randevu aldilar kurulum dahil herseyi sorunsuz hallettiler. Bu tarz firmalara hep ihtiyacımız var hersey icin cok cok tesekkur ederim👏👏👏👏
    10 ay önce
    Ümit Çetin
    Sandalye siparisi verdim cok cabuk getirip teslim ettiler ve urun cok kalitelli saglam satici Omur beye ilgi ve yardimlari icin cok teşekkür ederim,
    9 ay önce
    ufuk keskin
    Güven vermiyor
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tüm 9 değerlendirmelerini göster
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