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Star Mermer Granit
Taş, Kaldırım Döşeme & Betonlar Kırklareli
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Zemin Döşeme, Star Mermer Granit Star Mermer Granit Modern Duvar & Zemin
    Zemin Döşeme, Star Mermer Granit Star Mermer Granit Modern Duvar & Zemin
    Zemin Döşeme, Star Mermer Granit Star Mermer Granit Modern Duvar & Zemin
    +6
    Zemin Döşeme
    Mutfak Tezgahı, Star Mermer Granit Star Mermer Granit Modern Mutfak
    Mutfak Tezgahı, Star Mermer Granit Star Mermer Granit Modern Mutfak
    Mutfak Tezgahı, Star Mermer Granit Star Mermer Granit Modern Mutfak
    +7
    Mutfak Tezgahı
    Merdiven, Star Mermer Granit Star Mermer Granit Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    Merdiven, Star Mermer Granit Star Mermer Granit Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    Merdiven, Star Mermer Granit Star Mermer Granit Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    +9
    Merdiven
    Denizlik, Star Mermer Granit Star Mermer Granit Modern Pencere & Kapılar
    Denizlik, Star Mermer Granit Star Mermer Granit Modern Pencere & Kapılar
    Denizlik, Star Mermer Granit Star Mermer Granit Modern Pencere & Kapılar
    +6
    Denizlik

    Star Mermer Granit; Mikail Butur tarafından kurularak ağırlıklı olarak çalışmalarını sanatsal ve proje ağırlıklı mermer dekorasyon konusunda uzmanlaşarak faaliyetlerine devam etmektedir.

    1989 yılından günümüze kadar Mermer Sektörünün içinde olan firmamız önce kaliteli, üstün işçilik becerisini imalatlarına yansıtmış olup siparişlerinizi zamanında teslim etmektedir. Hangi şehirde ilçede belde de olursanız olun İstanbul'dan tüm Türkiye’ye hizmet vermekteyiz.   Mermer dekorasyon konusunda başarısını ispatlamış olan frmamız , dekorasyona yönelik çalışmalar yapmaktadır. Belediyeler, çevre düzenlemecileri, parklarda bahçelerde kullanabileceğiniz otantik mermer su değirmenleri , bahçe su fiskiyeleri, mermer veya traverten direkler, kapı giriş korkulukları, balkon parmaklıkları, mermer çeşmeler, mermer kurnalar, çiçekleriniz için saksılıklar, mermer mezar yapımı konularında Maniyeri Mermer olarak hizmet vermekteyiz.   Star Mermer Granit; mermer torna ,mermer dekorasyon, mermer değirmen ,mermer fiskiye mermer direk mermer parmaklık ,mermer kurna, mermer çeşme, evye, mezar ve belediyelerin yesil alanları için antik değirmen, kuyu, şelale yapılır.

    Hizmet alanları
    Kırklareli
    Adres
    Kocasinan Mah. Taşköprü San. Sit. 16. Blok No:47 Lüleburgaz
    39750 Kırklareli
    Türkiye
    +90-2884125012 starmermergranit.com
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