Star Mermer Granit; Mikail Butur tarafından kurularak ağırlıklı olarak çalışmalarını sanatsal ve proje ağırlıklı mermer dekorasyon konusunda uzmanlaşarak faaliyetlerine devam etmektedir.

1989 yılından günümüze kadar Mermer Sektörünün içinde olan firmamız önce kaliteli, üstün işçilik becerisini imalatlarına yansıtmış olup siparişlerinizi zamanında teslim etmektedir. Hangi şehirde ilçede belde de olursanız olun İstanbul'dan tüm Türkiye’ye hizmet vermekteyiz. Mermer dekorasyon konusunda başarısını ispatlamış olan frmamız , dekorasyona yönelik çalışmalar yapmaktadır. Belediyeler, çevre düzenlemecileri, parklarda bahçelerde kullanabileceğiniz otantik mermer su değirmenleri , bahçe su fiskiyeleri, mermer veya traverten direkler, kapı giriş korkulukları, balkon parmaklıkları, mermer çeşmeler, mermer kurnalar, çiçekleriniz için saksılıklar, mermer mezar yapımı konularında Maniyeri Mermer olarak hizmet vermekteyiz. Star Mermer Granit; mermer torna ,mermer dekorasyon, mermer değirmen ,mermer fiskiye mermer direk mermer parmaklık ,mermer kurna, mermer çeşme, evye, mezar ve belediyelerin yesil alanları için antik değirmen, kuyu, şelale yapılır.