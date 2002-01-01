Hakkımızda

1978’den beri metal döküm sektöründe elde edilen tecrübe ve kentsel ürün imal etme yeteneği sayesinde, Tan Aydınlatma Ltd Şti. 2003 yılında aydınlatma sektörüne girmiş ve park, bahçe, otel, tatil köyü ve şehir aydınlatma ürünleri üreterek sektörde yerini almıştır.

Tan Aydınlatma olarak hedefimiz; görsel estetik ve fonksiyonelliği bir arada sağlayan, çevre şartlarına uygun, özgün tasarıma ve yüksek kaliteye sahip ürünler üretmektir.

%100 yerli üretimimiz olan ürün gamımız; Ledli, Endirekt, Yüksek ve Klasik aydınlatma direkleri ve çim, set üstü aplikler, park oturma grupları, çeşme, baba ve döküm çöp kovalarını içermektedir.

ISO 9001, TSE ve CE kalite standartlarına sahip firmamız; toplam kalite yönetimi anlayışı içerisinde yoğun Ar-Ge çalışmaları ile ürünlerini sürekli geliştirmekte, personeline gerekli eğitimleri sağlamakta, profesyonel tedarikçilerle işbirliği yapmakta ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Uluslararası standartlara ve çevreye saygılı ticaret anlayışı ile yatırımlar yaparak değerli müşterilerine bugün ve gelecekte de hizmet vermeye devam edecektir.

Kalitemiz

Tan Aydınlatma olarak yüksek kalitede, verimlilik sağlayan, LED teknolojisi ile donatılmış aydınlatma ürünleri üretmekteyiz. Üretim ve montaj hatlarımız ISO 9001:2008 ve TSE standartları dâhilinde sürekli olarak kontrol edilmekte ve mümkün olan en iyi kalite ve ışık kaynağı sağlamak adına üretim altyapımızı günden güne iyileştirilmektedir.

Nihai hedefimiz, LED teknolojisi gibi tüm ürün bileşenlerinin tasarım ve mühendisliğini fabrikamız dâhilinde gerçekleştirmek ve bu doğrultuda müşterilerimize kaliteli, estetik ve uzun ömürlü ürünler sunmaktır. Bu hedef doğrultusunda araştırma geliştirme (AR-Ge) ve üretim geliştirme (ÜR-GE) faaliyetleri sürdürülmektedir.

Hizmetlerimiz Tan Aydınlatma müşterilerine esnek üretim seçenekleri ve farklı tasarımlar sunmaktadır. Her türlü dış aydınlatma ürünü veya şehir mobilyalarını kendi üretimimiz bünyesinde imal edebilmekteyiz.

Talebe yönelik olarak ürünlerimiz büyük veya niş proje çalışmalarına özel sipariş olarak veya mevcut modellere benzer ürünler olarak üretilebilmektedir.

Belediyeler, proje müdürleri, şehir planlamacıları yada mimarlarla da birlikte çalışarak, arzu edilen şehir tasarımına ulaşılmasında katkıda bulunuyoruz. Lütfen bizimle projeleriniz hakkında daha detaylı görüşmek için iletişime geçiniz.