umit atdağ

Üniversite eğitimi sırasında 3 boyutlu tasarım eğitimi almış ve mimari yapılarda 3 boyut tasarımı ile uygulamalarda çalışmış biri olarak mimari modelleme ve dekorasyon gibi konulara karşı çok ilgiliyim. Genel olarak kültürel ve tarihi tescilli yapılarda tasarlama ve uygulama işlerinde çalışan biri olarak dekorasyon ve tasarlama işimin tamamını oluşturuyor. Klasik, geleneksel, modern, ve sentez yapılarda uygulama işleri daha ilgi çekici olduğu için sürekli bu konularda araştırmalara yapan biriyim. Farklı ve modern yapıları incelemeyi seven, eski yapıların dönüştürülmesi ve modern bir şekilde kazandırılması uygulamaları da yapan bir firma da çalışıyorum. Aynı zamanda geleneksel dekorasyon ve bahçe peyzajı konularını çok seviyorum. Homify bahçe düzenlemeleri, bahçe aydınlatmaları, modern mimari konularını çok sevdiğim için bu konularda yazılar yazmayı seviyorum. Uzun zamandır homify ailesinin bir parçası olarak farklı konularda paylaşımlarda bulunan ve bir evde yer alan her ayrıntı ile ilgili yazılar yazan biri olarak dekorasyon hayatımın bir parçasını oluşturuyor.