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umit atdağ
Medya & Bloggerlar Adana
Genel Bakış 4Projeler (4) 1064Yeni Fikirler (1064)
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Projeler

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    • nşmipn, umit atdağ umit atdağ Balkon Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    nşmipn
    ev, umit atdağ umit atdağ Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
    ev, umit atdağ umit atdağ Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    ev, umit atdağ umit atdağ Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
    +5
    ev
    Mükemmel bir aile evi, umit atdağ umit atdağ Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Mükemmel bir aile evi, umit atdağ umit atdağ Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Mükemmel bir aile evi, umit atdağ umit atdağ Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    +3
    Mükemmel bir aile evi
    Basit cephe ve şaşırtıcı güzellikte iç dekorasyon, umit atdağ umit atdağ Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Basit cephe ve şaşırtıcı güzellikte iç dekorasyon, umit atdağ umit atdağ Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Basit cephe ve şaşırtıcı güzellikte iç dekorasyon, umit atdağ umit atdağ Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    +3
    Basit cephe ve şaşırtıcı güzellikte iç dekorasyon

    Üniversite eğitimi sırasında 3 boyutlu tasarım eğitimi almış ve mimari yapılarda 3 boyut tasarımı ile uygulamalarda çalışmış biri olarak mimari modelleme ve dekorasyon gibi konulara karşı çok ilgiliyim. Genel olarak kültürel ve tarihi tescilli  yapılarda tasarlama ve uygulama işlerinde çalışan biri olarak dekorasyon ve tasarlama işimin tamamını oluşturuyor. Klasik, geleneksel, modern, ve sentez yapılarda  uygulama işleri daha ilgi çekici olduğu için sürekli bu konularda araştırmalara yapan biriyim.  Farklı ve modern yapıları incelemeyi seven, eski yapıların dönüştürülmesi ve modern bir şekilde kazandırılması uygulamaları da yapan bir firma da çalışıyorum. Aynı zamanda  geleneksel dekorasyon ve bahçe peyzajı konularını çok seviyorum. Homify bahçe düzenlemeleri, bahçe aydınlatmaları, modern mimari konularını çok sevdiğim için bu konularda yazılar yazmayı seviyorum. Uzun zamandır homify ailesinin bir parçası olarak farklı konularda paylaşımlarda bulunan ve bir evde yer alan her ayrıntı ile ilgili yazılar yazan biri olarak dekorasyon hayatımın bir parçasını oluşturuyor.

    Hizmet alanları
    Adana
    Adres
    01180 Adana
    Türkiye
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