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DAMA GAYRİMENKUL DIŞ TİC LTD
Genel İşyerleri Istanbul Turkey
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • ATİLLA GENCTEN ANKARA TURKEY
    Atilla Gencten, DAMA GAYRİMENKUL DIŞ TİC LTD DAMA GAYRİMENKUL DIŞ TİC LTD
    Atilla Gencten, DAMA GAYRİMENKUL DIŞ TİC LTD DAMA GAYRİMENKUL DIŞ TİC LTD
    Atilla Gencten

    https://www.slideshare.net/atillagencten /PATRON BUSİNESSMAN COMMERCİAL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İSTANBUL / TÜRKİYE Atilla GENCTEN, 35 yıllık başarı hoşgeldiniz, işletme ve işletme gayrimenkul geliştirme tecrübesine sahiptir. Dönüşüm ve yüksek tempolu organizasyonlardaki güçlü bir performans siciline sahip dinamik, sonuç odaklı lider. TÜRKİYE YARIS ATI SAHİPLERİ VE YETİSTİRİCİLERİ DERNEGİ İSTANBUL / TÜRKİYE

    Adres
    DEMET SOKAK NO 5/5 YEŞİLYURT İSTANBUL
    34149 Istanbul Turkey
    Türkiye
    +90-5326707282 atillagencten@gmail.com
    Yasal mülkiyet

    GELİŞTİRİCİ İSTANBUL TÜRKİYE // PATRON İŞYERİ COMMERCİAL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İSTANBUL / TÜRKİYE Atilla GENCTEN, benzersiz zorlu durumlarda mali, stratejik ve operasyonel liderlik sağlayan 35 yıllık başarılı konukseverlik, tema, perakende ve ticari gayrimenkul geliştirme tecrübesine sahiptir. Dönüşüm ve yüksek tempolu organizasyonlardaki güçlü bir performans siciline sahip dinamik, sonuç odaklı lider. TÜRKİYE YARIS ATI SAHİPLERİ VE YETİSTİRİCİLERİ DERNEGİ İSTANBUL / TÜRKİYE

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