DAMA GAYRİMENKUL DIŞ TİC LTD

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GELİŞTİRİCİ İSTANBUL TÜRKİYE // PATRON İŞYERİ COMMERCİAL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İSTANBUL / TÜRKİYE Atilla GENCTEN, benzersiz zorlu durumlarda mali, stratejik ve operasyonel liderlik sağlayan 35 yıllık başarılı konukseverlik, tema, perakende ve ticari gayrimenkul geliştirme tecrübesine sahiptir. Dönüşüm ve yüksek tempolu organizasyonlardaki güçlü bir performans siciline sahip dinamik, sonuç odaklı lider. TÜRKİYE YARIS ATI SAHİPLERİ VE YETİSTİRİCİLERİ DERNEGİ İSTANBUL / TÜRKİYE