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SİTELER AKRİLİK TASARIM
Mutfak Üreticileri Ankara
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Projeler

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    • Siteler Akrilik Tasarım, SİTELER AKRİLİK TASARIM SİTELER AKRİLİK TASARIM MutfakMutfak Tezgâhları Beyaz
    Siteler Akrilik Tasarım, SİTELER AKRİLİK TASARIM SİTELER AKRİLİK TASARIM BanyoDekorasyon Beyaz
    Siteler Akrilik Tasarım, SİTELER AKRİLİK TASARIM SİTELER AKRİLİK TASARIM Akdeniz Koridor, Hol & Merdivenler Beyaz
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    Siteler Akrilik Tasarım

    SİTELER AKRİLİK
    TASARIM KİMDİR? NASIL ÇALIŞIR?

    Ankara Siteler’de Akrilik Tezgah İmalatı yapan bir firmadır.İnşaat ve Dekorasyon Sektöründe Solid Surface segmentindeki özellikli projelerde imalat ve montaj alanında çalışmaktadır. Havalimanları , Oteller , Mağazalar , Kültür Merkezleri , Hastaneler , AVM ler , Eğitim Kurumları , Bankalar , Konutlar gibi alanlarda mimarlık ofisleri , yatırımcılar , taahhüt firmaları ve karar vericiler ile birlikte koordineli olarak çalışmaktadır. Her imalat öncesi yerinde ölçü ve şablon çalışması yapmaktdır. İmalat projelerinin oluşturulmasını takiben üretim yapılmaktadır. Üretimin her kademesinde 1. sınıf malzemeler kullanılmaktadır. Tüm el ve istasyon makinaları sektörün en iyileridir. Isıl İşlem fırını , Hidrolik Presler , CNC Tezgahlar ile üretim yapılmaktadır. Daima hizmet kalitesine eşdeğer ürünlerin, üretimlerin ve projelerin sözcüsü olan Siteler Akrilik Tasarım bugün üstün özelliklere sahip HIMACS , HANEX , TRISTONE , STARON , CORIAN ve FRANKE SURFACES markalarını sizlere ulaştıran tüm aracılarında güvenilir temsilcisidir. Akrilik Mutfak Tezgahı Tasarım. Akrilik Mutfak Tezgahı Dekorasyon. Akrilik Mutfak Tezgahı İmalatı. Akrilik Tezgah olarak mutfak tezgahları ve banyo tezgahları, akrilik tezgah, akrilik mutfak, Akrilik Tezgah Ankara, akrilik  döküm tekniği ile üretilen %100 Akrilik esaslı bir yüzey kaplama malzemesi bizim işimizdir.

    Adres
    Ulubat Sokak No:54/A Siteler
    06145 Ankara
    Türkiye
    +90-5074770995
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