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ANİKYA İZNİK ÇİNİ
Sanatçı & Zanaatkârlar İstanbul
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • YER ÇİNİLERİ, ANİKYA İZNİK ÇİNİ ANİKYA İZNİK ÇİNİ Klasik Duvar & Zemin Kuvars
    YER ÇİNİLERİ, ANİKYA İZNİK ÇİNİ ANİKYA İZNİK ÇİNİ Klasik Duvar & Zemin Kuvars
    YER ÇİNİLERİ, ANİKYA İZNİK ÇİNİ ANİKYA İZNİK ÇİNİ Klasik Duvar & Zemin Kuvars
    +7
    YER ÇİNİLERİ
    PARK, ANİKYA İZNİK ÇİNİ ANİKYA İZNİK ÇİNİ Modern Bahçe Kuvars
    PARK, ANİKYA İZNİK ÇİNİ ANİKYA İZNİK ÇİNİ Modern Bahçe Kuvars
    PARK, ANİKYA İZNİK ÇİNİ ANİKYA İZNİK ÇİNİ Modern Bahçe Kuvars
    +12
    PARK
    KAMU BİNALARI, ANİKYA İZNİK ÇİNİ ANİKYA İZNİK ÇİNİ Klasik Duvar & Zemin Kuvars Turkuaz
    KAMU BİNALARI, ANİKYA İZNİK ÇİNİ ANİKYA İZNİK ÇİNİ Klasik Duvar & Zemin Kuvars Turkuaz
    KAMU BİNALARI
    BANYO, ANİKYA İZNİK ÇİNİ ANİKYA İZNİK ÇİNİ Klasik Banyo Kuvars Turkuaz
    BANYO, ANİKYA İZNİK ÇİNİ ANİKYA İZNİK ÇİNİ Klasik Banyo Kuvars Turkuaz
    BANYO, ANİKYA İZNİK ÇİNİ ANİKYA İZNİK ÇİNİ Klasik Banyo Kuvars Turkuaz
    +1
    BANYO

    İznik Çini Sanatını yaşatıyoruz...

    M.S. 9. yüzyıldan itibaren İslam Mimarisinde kullanılmaya başlanan ve Selçuklularla Anadolu’da yeni bir vatan bulan

    çini sanatı 15-17. yüzyıllarda Osmanlı Döneminde Türk sanatçıları tarafından geliştirilmiş, 17. yüzyılın sonlarında

    bilgi ve belge bırakmadan yok olmuştur. Anikya İznik Çini bu geleneksel sanatı yaşatma sorumluluğuyla İznik çinilerini

    çağdaş dünyaya kazandırmak, çinileri her an dokunabileceğimiz kültürel, sanatsal ve işlevsel objeler haline getirebilmek

    ve çinilere hayat veren sanatçılara destek olmak amacıyla kurulmuştur.

    We keep the art of İznik tile alive...

    The art of Iznik tile-making, rooted in the Islamic Architectural practices of the 9th century, was bestowed a new home in the

    fertile cultural landscape of Anatolia with the Seljuks. Then elevated to perfection with master Ottoman artisans between

    the 15th and 17th centuries, this exquisite art and traditions of tile-making were long believed to have met an untimely end

    when all knowledge, expertise and records thereof disappeared without the faintest trace toward the end of 17th century.

    With this particular awareness and sense of responsibility Anikya Iznik Tile™ was founded; to reintroduce Iznik tiles to

    contemporary living, to render them as culturally-relevant, artistic and functional objet d'arts, and to proudly support all

    who strive to keep this fine tradition alive.

    Hizmetler
    • Mimari karolar
    • panolar
    • ve hediyelik el yapımızı İznik Çinili dekoratif objeler üreten Anikya İznik Çini
    • kişi ve kurumlara özel tasarımlarıyla da hizmet vermektedir.
    Hizmet alanları
    istanbul
    Şirket ödülleri
    • Garanti Bankası Türkiye'nin Kadın Sosyal Girişimcisi Ödülü Nejla Anıl'a verildi.
    • Garanti Bankası ve Ekonomist Dergisi'nin işbirliği ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)'in katkılarıyla 5 Mayıs 2010 tarihinde Four Seasons Bosphorus otelde gerçekleştirilen “Türkiye'nin Kadın Girişimci Yarışması”nda, Anikya İznik çini kurucu ortağı Nejla Anıl, Türkiye'nin ‘kadın sosyal girişimcisi' seçildi. Ülke genelinden 3640 kadın girişimcinin katıldığı yarışma; ülkemizdeki kadınların ticari ve sosyal ‘girişimci ruhunu' ortaya çıkartarak, Türkiye'deki kadın girişimci sayısının gelişmiş ülkelerin seviyesine yükselmesine katkıda bulunmak amacıyla, 4 yıldır düzenleniyor. Yarışmada, 2008 yılından bu yana “Türkiye'nin kadın girişimcisi”nin yanı sıra, “sosyal sorumluluk” ruhu ile iş yapan kadın sosyal girişimciler de; ekonomik girişimci olmanın yanında, kurduğu işletme ile çevre, toplum, kültür, eğitim, işsizlik gibi alanlarda çözüm üreten sosyal nitelikli girişimleri için 
    Adres
    Burhaniye Mah. Beybostanı Sok. No:32 Beylerbeyi / Üsküdar
    34676 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164228841 www.anikya.com
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