ANİKYA İZNİK ÇİNİ

İznik Çini Sanatını yaşatıyoruz...
M.S. 9. yüzyıldan itibaren İslam Mimarisinde kullanılmaya başlanan ve Selçuklularla Anadolu’da yeni bir vatan bulan
çini sanatı 15-17. yüzyıllarda Osmanlı Döneminde Türk sanatçıları tarafından geliştirilmiş, 17. yüzyılın sonlarında
bilgi ve belge bırakmadan yok olmuştur. Anikya İznik Çini bu geleneksel sanatı yaşatma sorumluluğuyla İznik çinilerini
çağdaş dünyaya kazandırmak, çinileri her an dokunabileceğimiz kültürel, sanatsal ve işlevsel objeler haline getirebilmek
ve çinilere hayat veren sanatçılara destek olmak amacıyla kurulmuştur.
We keep the art of İznik tile alive...
The art of Iznik tile-making, rooted in the Islamic Architectural practices of the 9th century, was bestowed a new home in the
fertile cultural landscape of Anatolia with the Seljuks. Then elevated to perfection with master Ottoman artisans between
the 15th and 17th centuries, this exquisite art and traditions of tile-making were long believed to have met an untimely end
when all knowledge, expertise and records thereof disappeared without the faintest trace toward the end of 17th century.
With this particular awareness and sense of responsibility Anikya Iznik Tile™ was founded; to reintroduce Iznik tiles to
contemporary living, to render them as culturally-relevant, artistic and functional objet d'arts, and to proudly support all
who strive to keep this fine tradition alive.
- Hizmetler
- Mimari karolar
- panolar
- ve hediyelik el yapımızı İznik Çinili dekoratif objeler üreten Anikya İznik Çini
- kişi ve kurumlara özel tasarımlarıyla da hizmet vermektedir.
- Hizmet alanları
- istanbul
- Şirket ödülleri
- Garanti Bankası
Türkiye'nin Kadın Sosyal GirişimcisiÖdülü Nejla Anıl'a verildi.
- Garanti Bankası ve Ekonomist Dergisi'nin işbirliği ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)'in katkılarıyla 5 Mayıs 2010 tarihinde Four Seasons Bosphorus otelde gerçekleştirilen “Türkiye'nin Kadın Girişimci Yarışması”nda, Anikya İznik çini kurucu ortağı Nejla Anıl, Türkiye'nin ‘kadın sosyal girişimcisi' seçildi. Ülke genelinden 3640 kadın girişimcinin katıldığı yarışma; ülkemizdeki kadınların ticari ve sosyal ‘girişimci ruhunu' ortaya çıkartarak, Türkiye'deki kadın girişimci sayısının gelişmiş ülkelerin seviyesine yükselmesine katkıda bulunmak amacıyla, 4 yıldır düzenleniyor. Yarışmada, 2008 yılından bu yana “Türkiye'nin kadın girişimcisi”nin yanı sıra, “sosyal sorumluluk” ruhu ile iş yapan kadın sosyal girişimciler de; ekonomik girişimci olmanın yanında, kurduğu işletme ile çevre, toplum, kültür, eğitim, işsizlik gibi alanlarda çözüm üreten sosyal nitelikli girişimleri için
- Garanti Bankası
- Adres
-
Burhaniye Mah. Beybostanı Sok. No:32 Beylerbeyi / Üsküdar
34676 İstanbul
Türkiye
+90-2164228841 www.anikya.com