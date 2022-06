ANİKYA İZNİK ÇİNİ

İznik Çini Sanatını yaşatıyoruz...

M.S. 9. yüzyıldan itibaren İslam Mimarisinde kullanılmaya başlanan ve Selçuklularla Anadolu’da yeni bir vatan bulan

çini sanatı 15-17. yüzyıllarda Osmanlı Döneminde Türk sanatçıları tarafından geliştirilmiş, 17. yüzyılın sonlarında

bilgi ve belge bırakmadan yok olmuştur. Anikya İznik Çini bu geleneksel sanatı yaşatma sorumluluğuyla İznik çinilerini

çağdaş dünyaya kazandırmak, çinileri her an dokunabileceğimiz kültürel, sanatsal ve işlevsel objeler haline getirebilmek

ve çinilere hayat veren sanatçılara destek olmak amacıyla kurulmuştur.

We keep the art of İznik tile alive...

The art of Iznik tile-making, rooted in the Islamic Architectural practices of the 9th century, was bestowed a new home in the

fertile cultural landscape of Anatolia with the Seljuks. Then elevated to perfection with master Ottoman artisans between

the 15th and 17th centuries, this exquisite art and traditions of tile-making were long believed to have met an untimely end

when all knowledge, expertise and records thereof disappeared without the faintest trace toward the end of 17th century.

With this particular awareness and sense of responsibility Anikya Iznik Tile™ was founded; to reintroduce Iznik tiles to

contemporary living, to render them as culturally-relevant, artistic and functional objet d'arts, and to proudly support all

who strive to keep this fine tradition alive.