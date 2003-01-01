Alimoglu Mermer Granit

BİZ KİMİZ, NE YAPTIK…

Alimoğlu Mermer Granit A.Ş.; temelleri yaklaşık 70 yıl önce 1. nesil dedemiz tarafından atılan köklü bir aile şirketidir. İşe; 1940 yılında Denizli Traverten ocakçılığı ile başlamış, kısa süre içinde Afyon Bacakale'de fabrika kurup üretim faaliyetlerine adım atmıştır. Kaliteli üretim yapmak amacıyla modern teknolojiden yararlanılmış ve Almanya'dan kumlu katraklar ithal edilip üretim anlayışını farklı bir boyuta taşımıştır. Üretime hızlı ve modern makinalarla giriş yapmamız kısa vadede meyvelerini vermiş ve ANITKABİR, TBMM BİNASI gibi dönemin prestijli projelerine imza atmamızı sağlamıştır.

1989 yılında ise şu anda çalıştırdığımız İzmir'deki fabrikayı devralıp, teknolojik altyapısını modernize ederek üretim kapasitesini arttırdık ve liman şehri İzmir'de olmanın avantajını da kullanarak daha çok İhracat yapmaya yöneldik. Perakendeci ve toptancılara doğrudan İhracat yapmanın yanı sıra yurtdışında da proje ağırlıklı çalışmalarımıza ivme kazandırıp dünya genelinde başarılı projelerde ismi sıkça anılmaya başlayan bir marka haline gelme yolunda ilerledik.

Traverten ocakçılığı yapmanın getirdiği avantajla 2003 yılında Amerika'da kendi bünyemizde depo açarak Amerika piyasasına doğrudan ve hızlı servis vermeye başladık. Bununla beraber müşterilerimize avantajlı ve yeni ürünler sunmak adına ocakçılık faaliyetlerimize de hız kazandırıp Afyon, Akhisar, Antalya ve Isparta'da çeşitli ocakları faaliyete geçirdik.

Yılların getirdiği bilgi birikimi neticesinde firmamız şu anda 3. ve 4. nesil tarafından birlikte idare edilmekte ve emin adımlarla yeni nesil teknolojik altyapısıyla kendini sürekli geliştirmektedir.İsmail ALİMOĞLU

NELER YAPACAĞIZ… Geçmiş nesillerimizden devraldığımız bütün bilgi ve birikimleri kullanıp, teknolojik ve mühendislik düşünce yapısıyla birleştirerek Türk Doğal Taşlarının zarafetini modern yapıların mimari çizgileriyle birleştirip doğal kaynaklarımızı tüm dünyada hak ettiği noktaya getirmek ve "Türkiye menşeli" olarak anılmasını sağlamak istiyoruz.

Genç ve dinamik ekibimizle; kaliteli üretim ve %100 müşteri memnuniyet anlayışımızdan hiçbir zaman ödün vermeden hedefimize ulaşmak için emin adımlarla ilerliyoruz.Hasan Burak ALİMOĞLU Ömer Bilgehan ALİMOĞLU