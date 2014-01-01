현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Bas Tasarım
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Mahir Lokantası, Bas Tasarım Bas Tasarım
    Mahir Lokantası, Bas Tasarım Bas Tasarım
    Mahir Lokantası, Bas Tasarım Bas Tasarım
    +14
    Mahir Lokantası
    E5 Pub, Bas Tasarım Bas Tasarım
    E5 Pub, Bas Tasarım Bas Tasarım
    E5 Pub, Bas Tasarım Bas Tasarım
    +16
    E5 Pub

    Bas Tasarım; iç mekan tasarımı ve uygulamasını yapan, mekan tasarımını desteklemesi için kişiye ve mekana uygun mobilya, aydınlatma, aksesuar tasarım ve üretim hizmeti de veren bir stüdyodur.

    Estetik ile birlikte işlevsellik, ışık, renk, malzeme, doku gibi birçok tasarım öğesini her proje için farklı bir tasarım yaklaşımı olarak kullanır ve önerilerde bulunur.   Müşteri tasarım sürecinin başından uygulama sürecinin sonuna kadar ne yapılacağını, dijital modelleme ile görme fırsatı yakalar. Her bir müşteri için bireysel ve özel tasarımlar yaparak projeyi müşteri özelinde kişiselleştirir.   

    Bas Tasarım; 2014 yılında Aslı Dadak ve Barış Yıkılmaz tarafından kurulmuştur.

    Hizmetler
    İÇ MEKAN KONSEPT TASARIM VE UYGULAMA – AYDINLATMA-MOBİLYA TASARIMI VE UYGULAMA – STAND TASARIMI VE UYGULAMA
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Sıracevizler Cad. No:77/6 Şişli
    34381 İstanbul
    Türkiye
    +90212240360305362519838 bastasarim.com
      Add SEO element