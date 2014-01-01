Bas Tasarım; iç mekan tasarımı ve uygulamasını yapan, mekan tasarımını desteklemesi için kişiye ve mekana uygun mobilya, aydınlatma, aksesuar tasarım ve üretim hizmeti de veren bir stüdyodur.

Estetik ile birlikte işlevsellik, ışık, renk, malzeme, doku gibi birçok tasarım öğesini her proje için farklı bir tasarım yaklaşımı olarak kullanır ve önerilerde bulunur. Müşteri tasarım sürecinin başından uygulama sürecinin sonuna kadar ne yapılacağını, dijital modelleme ile görme fırsatı yakalar. Her bir müşteri için bireysel ve özel tasarımlar yaparak projeyi müşteri özelinde kişiselleştirir.

Bas Tasarım; 2014 yılında Aslı Dadak ve Barış Yıkılmaz tarafından kurulmuştur.