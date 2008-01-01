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Radiart Isi Sistemleri – Carisa Dizayn Radyatorleri
İnşaat Malzemeleri Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

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    • Aluminyum Dizayn Radyator, Radiart Isi Sistemleri - Carisa Dizayn Radyatorleri Radiart Isi Sistemleri - Carisa Dizayn Radyatorleri BanyoDekorasyon Aluminyum/Çinko Beyaz
    Aluminyum Dizayn Radyator

    Carisa Design Radyatörleri, Isıtma sektörü içerisinde 40 yılı aşkın mühendislik deneyimi sayesinde yüksek estetik ve fonksiyonu bir arada sunmayı misyon edinmiştir. Carisa olarak bizler aluminyum ,paslanmaz çelik ve çelik dizayn radyatör ve havlupan üretiminde kaliteden asla ödün vermemektedir.  İstanbul'da  yer alan fabrikamızdan 40’ı aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz. Tüm Carisa Çelik Modelleri 5 yıl , Paslanmaz Çelik ve Aluminyum Radyatörler 10 yıl Carisa Garantisi kapsamında sunulmaktadırlar. 

    Hizmetler
    • Aluminyum
    • Celik ve Paslanmaz Celik Ev ve Ofis tipi radyator uretimi ve satisi.
    Hizmet alanları
    istanbul
    Şirket ödülleri
    Design Turkey 2008
    Adres
    FENERYOLU MAH. BAGDAT CAD.
    34742 Istanbul
    Türkiye
    +90446586 www.carisa.com.tr

    Değerlendirmeler

    yılmaz il
    yeni aldığım daireye firmadan 3 adet panel radyatör aldım..bir kaç yıl sonra daireme taşındım .hiç kullanılmamış panellerde su damlatma sorunu yaşadım.panellerden birisi sağlam denildi.diğerine küçük sorun var tamiratının yapıldığı söylendi.3,panelin ise değişmesi gerekli dediler 3500 tl istediler.sonra 2500 e indirdiler.ürününü aldığım zaman faturasının e mail olarak yollanacağı söylenmişti.şimdi işi yokuşa sürmek için fatura diye tutturuyorlar.1 aydır peteksiz oturuyorum.alırken iki kere düşünün.tam anlamıyla kurumsal olduklarını düşünmüyorum.tüketici mahkemesi ve maliye ile bu işi çözmeye çalışacağız artık
    4 ay önce
    Ekrem Arslan
    İnternetten araştırma yaparken Carisa firmasını bulduk radyatör konusunda hizmet aldık kaliteli ürünler ve iyi hizmetleri var tavsiye ederim.
    4 yıldan fazla önce
    E B
    Merhaba, ürünlerle ilgili hiç bir problem yaşamadık çok teşekkür ederiz ilgi ve alakanız için. Çalışanlarınızın da titiz davranması hoşumuza gitti. Isı ile ilgili herhangi bir sorunumuz kalmadı.
    4 yıldan fazla önce
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