Radiart Isi Sistemleri – Carisa Dizayn Radyatorleri

Dar ve uzun bir banyoyu nasıl tasarlamak gerekir?

Bu yazımızda çok tipik bir banyo planından bahsedeceğiz. İnce uzun, genişliği iki metreye varmayan dar banyolardan. Bir eve ilk baktığınızda böyle bir banyo doğru ve işlevsel tasarlanmadıysa çok rahatsız edici görünebilir.

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