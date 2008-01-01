Radiart Isi Sistemleri – Carisa Dizayn Radyatorleri

Carisa Design Radyatörleri, Isıtma sektörü içerisinde 40 yılı aşkın mühendislik deneyimi sayesinde yüksek estetik ve fonksiyonu bir arada sunmayı misyon edinmiştir. Carisa olarak bizler aluminyum ,paslanmaz çelik ve çelik dizayn radyatör ve havlupan üretiminde kaliteden asla ödün vermemektedir. İstanbul'da yer alan fabrikamızdan 40’ı aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz. Tüm Carisa Çelik Modelleri 5 yıl , Paslanmaz Çelik ve Aluminyum Radyatörler 10 yıl Carisa Garantisi kapsamında sunulmaktadırlar.
- Hizmetler
- Aluminyum
- Celik ve Paslanmaz Celik Ev ve Ofis tipi radyator uretimi ve satisi.
- Hizmet alanları
- istanbul
- Şirket ödülleri
- Design Turkey 2008
- Adres
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FENERYOLU MAH. BAGDAT CAD.
34742 Istanbul
Türkiye
+90446586 www.carisa.com.tr