Hedef Aydınlatma

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Yazın eli kulağında. Bana göre yaz mevsiminin en iyi yanı doğayla daha fazla iç içe olma imkanı veriyor olması. Yaz akşamlarında ıslak çimlerle türlü çiçek ve bitkinin birbirine karışan mis kokularını ciğerlerime çekerek bahçe key…
LED aydınlatmalar düşük enerji tüketimleri, uzun ömrü olmaları, sağlamlıkları, küçük boyutları ve hızlı açılıp kapanabilme özellikleri ile geleneksel ışık kaynaklarına göre bir dizi avantajı sağlamaktadır.