Hedef Aydınlatma

Yaz gecelerine ışık saçacak 14 harika aydınlatma yöntemi

Yazın eli kulağında. Bana göre yaz mevsiminin en iyi yanı doğayla daha fazla iç içe olma imkanı veriyor olması. Yaz akşamlarında ıslak çimlerle türlü çiçek ve bitkinin birbirine karışan mis kokularını ciğerlerime çekerek bahçe key…

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