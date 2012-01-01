FETHİYE MERMER 1994 yılında işletmeye ismini veren Muğla’nın Fethiye ilçesinde küçük bir mermer atölyesi olarak kurulan Fethiye Mermer, günümüzde Fethiye – Antalya karayolunun 75. km’sinde faaliyetini sürdürmektedir. 6.000 m2′si kapalı toplamda 30.000 m2′lik bir alan üzerine kurulu olan ve gerekli yatırımlar sonucu tamamı son teknoloji ile donatılmış fabrikasında, kendi ocaklarından temin ettiği hem blok mermerleri her türlü ölçü ve ebatlarda işleyerek yıllık yaklaşık 300.000 m2 işlenmiş mermeri, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine sunmaktadır. 2012 yılına kadar sadece st üretimi yapan işletmemiz bu yıldan itibaren yeni kurduğu fabrikasında plaka üretiminede başlamıştır. Fethiye Mermer 3 ayrı ocağında çıkardığı hammadde ile 14 değişik renk ve desende mamul mermer üretmekte ve bu üretimin 8 çeşidini, başta Çin olmak üzere Irak, İsrail, Suriye ve Rusya’nın da aralarında olduğu 12 farklı ülkeye ihraç etmektedir. İşletmemiz 3 kıta da 12 ülkeye, yedi yıldızlı otellerden başlayarak özel rezidanslara, ticaret merkezlerine, büyük proje komplekslerine mega inşaat yatırımlarına ve nice yapılara Türk doğal taşlarını tanıtarak ihraç etmekte ve ülkemize döviz girdisi sağlamaktadır.