Mehtap Cam ve Ayna Ürünleri

HAKKIMIZDA

Biz Mehtap Cam adı altında 1991 yılından bu yana hizmet vermeye devam etmekteyiz, firmamız 20 yılı aşkın tecrübesiyle mağaza ve imalatçılara tam mamül ve yarı mamulleriyle hizmet vermektedir. Gelişmiş makine parkuru ile cnc kesim, rodaj, bizote, farma, bombe cam ve ayna sektöründe parmak ısırtan çalışmalara imza atmıştır ve bizi sektör içinde önemli bir konuma taşımıştır. Yarı mamül cam ve ayna toptan kesim ve satışında Şişecam Paşabahçe patentli malzemeden imal edilmektedir. Tam mamüllerde ise birinci sınıf mdf ve lake işçiliğinin yanı sıra kendi tasarımlarıyla sektöre yön veren, geliştiren, satış sonrası hizmetleriyle müşteri memnuniyeti odaklı bir firma olmuştur.