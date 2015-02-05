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Mehtap Cam ve Ayna Ürünleri
Cam Üreticileri İstanbul
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    Mehtap Cam, Mehtap Cam ve Ayna Ürünleri Mehtap Cam ve Ayna Ürünleri Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Mehtap Cam, Mehtap Cam ve Ayna Ürünleri Mehtap Cam ve Ayna Ürünleri Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +23
    Mehtap Cam

    HAKKIMIZDA

    Biz Mehtap Cam adı altında 1991 yılından bu yana hizmet vermeye devam etmekteyiz, firmamız 20 yılı aşkın tecrübesiyle mağaza ve imalatçılara tam mamül ve yarı mamulleriyle hizmet vermektedir. Gelişmiş makine parkuru ile cnc kesim, rodaj, bizote, farma, bombe cam ve ayna sektöründe parmak ısırtan çalışmalara imza atmıştır ve bizi sektör içinde önemli bir konuma taşımıştır. Yarı mamül cam ve ayna toptan kesim ve satışında Şişecam Paşabahçe patentli malzemeden imal edilmektedir. Tam mamüllerde ise birinci sınıf mdf ve lake işçiliğinin yanı sıra kendi tasarımlarıyla sektöre yön veren, geliştiren, satış sonrası hizmetleriyle müşteri memnuniyeti odaklı bir firma olmuştur.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Adres: Mehmet Akif Mh. Aşık Veysel Cd. İkitelli
    34306 İstanbul
    Türkiye
    +90-2124942797 tammamuller.mehtapcam.com
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