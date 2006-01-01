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Ekol Şömine
Şömineler İstanbul
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Değerlendirmeler (6)
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    • 2006 yılında kurulan firmamız, bugünlere arkasında bıraktığı büyük bir müşteri portföyü ve müşteri memnuniyeti ile Şömine, Isı ve Baca Sistemleri alanında geleceğe doğru sağlam adımlarla ilerlemektedir. Türkiye'nin birçok yerinde büyük küçük birçok projede şömine uygulamalarını başarılı bir şekilde tamamlayan firmamız Şömine, Isı ve Baca Sistemleri sektöründe bilinen bir firma durumuna yükselmiştir.

    Ekol Şömine | Estetik ve Keyifli Mekanlar , Fark Yaratan Farklı Tasarımlar sunar

    Hizmetler
    Şömine ve baca sistemleri
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    cumhuriyet cad, no4 taşdelen çekmeköy
    34 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164298343 www.ekolsomine.com

    Değerlendirmeler

    Ufuk YILDIRIM
    Çekmeköy'de ki villamıza yapmış oldukları hizmet ve üründen ötürü kendilerine teşekkür ediyorum.
    yaklaşık 1 yıl önce
    Ayten'in Örgüleri
    tam hizmet tam konfor mükemmel hizmet kalitesi teslimatta sıkıntı yok.
    2 yıldan fazla önce
    Cemalettin GÖR
    Teşekkürler ekrem bey ürününüz sıkıntısız çalışıyor yıllardır
    yaklaşık 1 yıl önce
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