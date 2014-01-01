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Fogga Home &amp; Art
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Değerlendirmeler (4)
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    2014 yılında kurulan Fogga Home & Art, farklı bir yaşam tarzını sizlerle buluşturmak için üretim, pazarlama ve müşteriye ulaştırma konusunda hızla gelişen yapısı ile siz müşterilerine hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Tasarım ekibi ile hazırladığı dekorasyon ürünleri (Raf, Kitaplık, TV Ünitesi, Konsol, Orta Sehpa ve Sahpalar, Modern Gardroplar, Masif Masalar, Mumluk, Çerçeve, Aydınlarma) kendi atölyesinde sizler için el işçiliği ile hazırlamaktadır. 

    Orjinal Ahşap kullanılan ürünlerimizde Modern Mobilya, Modern Dekorasyon ve Retro tarzını bir araya getiren çalışmaları ile Avrupa'da hızla yayılmakta olan Boru Dekorasyon Ürünlerini Türkiye'de ilk seri üretime geçen firma olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.  Ürün gamını her geçen gün arttırmak ve siz değerli müşterilerimize daha farklı seçenekler sunmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Fogga Home & Art Hazır kurulumlu ürünlerinin yanı sıra Fogga Concept Markası ile sizlere özel ürünler hazırlama hizmetinide sunuyor.  Fogga Concept sizlerin istediği ölçü ve özelliklerde farklı üretimler geliştirmekte ve sizlere sunmaktadır, bilgi@foggahome.com adresine veya iletişim bölümündeki bilgilerimiz aracılığı ile bizlere ulaşabilirsiniz.

    ''Modern Çağın Retro Yaşam Tarzı''

    Hizmetler
    Ahşap Dekorasyon Ürünleri Üretimi
    Hizmet alanları
    Konya ve tüm türkiye
    Adres
    Fevziçakmak Mah. Gülistan Cad. Atiker 3 San. Sit. No;23/AJ Karatay
    42090 Konya
    Türkiye
    +90-5543632922 www.foggahome.com

    Değerlendirmeler

    Kenan Özhanli
    12 ay önce
    Kenan Özhanli
    1 yıldan fazla önce
    Ibrahim Karacelebi
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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