UsKardesler Ltd Sti

Bombe , Oval , Kavisli, Bombeli ,ES Bombeli mdf - alüminyum-ahşap - masif kapak ve ek parçaları Boyalı Boyasız Serbest ölçü-renk ve miktarda .Mutfak, Banyo ,Yatak oda mobilya çözüm için hizmet veriyoruz.. Siparişe göre üretiyoruz . Çizilmez Akrilik Kapak ve panel üretimi. Alüminyum boy ,özel ebatlı, çekme apachi, geçmeli, taşmalı , entegre kulp imalatı parlak , boyalı , kaplamalı ,parlak-mat-fırçalı - boyalı eloksal ve renkli inox . Mutfak Modül taban aydınlatma rafları.MDF karyola başlık özel imalat modelleri , mdf bombeli paneller, en yeni - iyi -sağlam ürünler. Elbise dolapları için kişiye özel ve standart askıları üretiyor adresine gönderiyoruz. Dökme polyester figür,çıta,çerçeve ve taçlar boyalı ve boyasız olarak üretiyoruz. esnek profil ve aksesuarlar mevcuttur.Siparişe göre üretim yapıyoruz, Türkiye nin her bölgesine

hizmet veriyoruz, Yurt dışı ve Yurt içi Hizmet mevcuttur.

Siparişleri faks ile veya mail olarak alıyoruz. Özel isteğiniz olursa resmini whatsapp ile göndere bilirsiniz. Telefonla sorularınıza cevap veriyoruz.