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UsKardesler Ltd Sti
Mutfak Üreticileri Ankara
Genel Bakış 1Projeler (1) 1Yeni Fikirler (1)
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Projeler

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    • Ustane Kapak, UsKardesler Ltd Sti UsKardesler Ltd Sti
    Ustane Kapak, UsKardesler Ltd Sti UsKardesler Ltd Sti
    Ustane Kapak, UsKardesler Ltd Sti UsKardesler Ltd Sti
    +36
    Ustane Kapak

    Bombe , Oval , Kavisli, Bombeli ,ES Bombeli mdf - alüminyum-ahşap - masif kapak ve ek parçaları Boyalı Boyasız Serbest ölçü-renk ve miktarda .Mutfak, Banyo ,Yatak oda mobilya çözüm için hizmet veriyoruz..  Siparişe göre üretiyoruz . Çizilmez Akrilik Kapak ve panel üretimi. Alüminyum boy ,özel ebatlı, çekme apachi, geçmeli, taşmalı , entegre kulp imalatı parlak , boyalı , kaplamalı ,parlak-mat-fırçalı - boyalı eloksal  ve renkli inox . Mutfak Modül taban aydınlatma rafları.MDF karyola başlık özel imalat modelleri , mdf bombeli paneller, en yeni - iyi -sağlam ürünler. Elbise dolapları için kişiye özel ve standart askıları üretiyor adresine gönderiyoruz. Dökme polyester figür,çıta,çerçeve ve taçlar boyalı ve boyasız olarak üretiyoruz. esnek profil ve aksesuarlar mevcuttur.Siparişe göre üretim yapıyoruz, Türkiye nin her bölgesine

    hizmet veriyoruz, Yurt dışı ve Yurt içi Hizmet mevcuttur.

    Siparişleri faks ile veya mail olarak alıyoruz. Özel isteğiniz olursa resmini whatsapp ile göndere bilirsiniz. Telefonla sorularınıza cevap veriyoruz.

    Hizmetler
    • üretim
    • ihracat ve satış. mimar ve uygulamacılar için özel proje çalışmaları
    Hizmet alanları
    • Ahşap Mobilyalar iç mimarlık dekorasyon
    • Ankara
    Adres
    Çayyolu mah. 2432 cad. no:160 – 7 Çankaya Ankara TURKEY
    0681 Ankara
    Türkiye
    +90-5322456189 http//www.usantekapak.com
    Yasal mülkiyet

    iş sahibi

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