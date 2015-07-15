İç Mimari Tasarım, Proje, Uygulama, 3D görselleştirme.
Konceptual proje çalışmaları. Restorasyon
Dekoratif Duvar Boyaları - satış ve uygulama
Mobilya tasarımı ve üretimi.
Ürün tasarımı
Interior Design / Architectural Design / Furniture Design & Production / Decorative Painting / Conceptual Design / Product Design
Дизайн Интерьера / Архитектурный Дизайн / Производство и Дизайн Мебели
- Hizmetler
- İç Mimari Tasarım
- Proje
- uygulama
- 3D görselleştirme. Konceptual proje çalışmaları. Restorasyon Dekoratif Duvar Boyaları – satış ve uygulama Mobilya tasarımı ve üretimi. Ürün tasarımı
- Hizmet alanları
- MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
- istanbul
- Adres
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BUYUKCEKMECE
34500 Istanbul
Türkiye
www.foxidea.net
ATASOY TASARIM