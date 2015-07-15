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FOX IDEA
İç Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 7Projeler (7) 1Yeni Fikirler (1)
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Projeler

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    • Yatak odası, FOX IDEA FOX IDEA Ticari alanlar Ahşap Gri
    Yatak odası
    Mağaza, FOX IDEA FOX IDEA Endüstriyel Sergi Alanları Masif Ahşap Gri
    Mağaza
    Moscow project, FOX IDEA FOX IDEA Klasik Oturma Odası Ahşap Altın Sarısı
    Moscow project, FOX IDEA FOX IDEA Klasik Yemek Odası Ahşap Bej
    Moscow project
    CAFE INDUSTRIAL, FOX IDEA FOX IDEA Endüstriyel Duvar & Zemin
    CAFE INDUSTRIAL, FOX IDEA FOX IDEA Endüstriyel Duvar & Zemin
    CAFE INDUSTRIAL, FOX IDEA FOX IDEA Endüstriyel Duvar & Zemin
    +10
    CAFE INDUSTRIAL
    FOX IDEA - CAFE INDUSTRIAL, FOX IDEA FOX IDEA Endüstriyel Duvar & Zemin
    FOX IDEA - CAFE INDUSTRIAL
    FOX IDEA, FOX IDEA FOX IDEA
    FOX IDEA
    Hepsini göster: 7 proje

    İç Mimari Tasarım, Proje, Uygulama, 3D görselleştirme.

    Konceptual proje çalışmaları. Restorasyon

    Dekoratif Duvar Boyaları - satış ve uygulama

    Mobilya tasarımı ve üretimi.

    Ürün tasarımı 

    Interior Design / Architectural Design / Furniture Design & Production / Decorative Painting / Conceptual Design / Product Design

    Дизайн Интерьера / Архитектурный Дизайн / Производство и Дизайн Мебели

    Hizmetler
    • ​İç Mimari Tasarım
    • Proje
    • uygulama
    • 3D görselleştirme. Konceptual proje çalışmaları. Restorasyon Dekoratif Duvar Boyaları – satış ve uygulama Mobilya tasarımı ve üretimi. Ürün tasarımı
    Hizmet alanları
    • MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    • istanbul
    Adres
    BUYUKCEKMECE
    34500 Istanbul
    Türkiye
    www.foxidea.net
    Yasal mülkiyet

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