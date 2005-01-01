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Paspartu Mimarlık
Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Hedef Yaşam Danışmanlık , Paspartu Mimarlık Paspartu Mimarlık Ticari alanlar
    Hedef Yaşam Danışmanlık , Paspartu Mimarlık Paspartu Mimarlık Ticari alanlar
    Hedef Yaşam Danışmanlık , Paspartu Mimarlık Paspartu Mimarlık Ticari alanlar
    +10
    Hedef Yaşam Danışmanlık
    SUNAY EVİ Artur Sitesi Ayvalık, Paspartu Mimarlık Paspartu Mimarlık MutfakMutfak Tezgâhları Ahşap Mavi
    SUNAY EVİ Artur Sitesi Ayvalık, Paspartu Mimarlık Paspartu Mimarlık Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    SUNAY EVİ Artur Sitesi Ayvalık, Paspartu Mimarlık Paspartu Mimarlık Ev İçiOda Ayırıcı & Paravanlar
    +11
    SUNAY EVİ Artur Sitesi Ayvalık
    SUNAY EVİ Artur Sitesi Ayvalık
    W HOTEL İSTANBUL LOUNGE, RESTAURANT ve MİNYON CAFE DÜZENLEME PROJESİ, Paspartu Mimarlık Paspartu Mimarlık Ticari alanlar
    W HOTEL İSTANBUL LOUNGE, RESTAURANT ve MİNYON CAFE DÜZENLEME PROJESİ, Paspartu Mimarlık Paspartu Mimarlık Ticari alanlar
    W HOTEL İSTANBUL LOUNGE, RESTAURANT ve MİNYON CAFE DÜZENLEME PROJESİ, Paspartu Mimarlık Paspartu Mimarlık Ticari alanlar
    +7
    W HOTEL İSTANBUL LOUNGE, RESTAURANT ve MİNYON CAFE DÜZENLEME PROJESİ
    TAPS ESKİŞEHİR, Paspartu Mimarlık Paspartu Mimarlık İç Dekorasyon
    TAPS ESKİŞEHİR, Paspartu Mimarlık Paspartu Mimarlık İç Dekorasyon
    TAPS ESKİŞEHİR, Paspartu Mimarlık Paspartu Mimarlık İç Dekorasyon
    +6
    TAPS ESKİŞEHİR

    Tüm mimari ve tasarım gereksinimlerinize ,şirket olarak olarak hizmet vermekteyiz. Yurtiçi ve yurtdışında edindiğimiz 17 senelik tecrübeyle, özellikle iç mekan  tasarım ve uygulama deneyimlerimizi sizlerle paylaşmak isteriz. 

    Hizmetler
    • Mimari Proje
    • tasarım ve uygulama ve iş takibi .Farklı meslek gruplarının koordinasyonu. İnce işler detay çalışmaları ve şantiye organizasyonu. Proje Sunumu ve modelleme işleri
    Hizmet alanları
    • Mimarlık
    • Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
    • iç mimarlık
    • İstanbul
    • istanbul
    Şirket ödülleri
    • • 2014 Antalya Expo Kulesi Yarışmasında Satınalma Ödülü
    • • 2011 İstanbul Şişli Lisesi Yarışması  ( Yardımcı Olarak )
    • • 2011 Çanakkale Troya Arkeoloji Müzesi Tasarımı Yarışması
    • • 2007 Ares  Competation Renewable Energy Sources and Bioclimatic Architecture for shells, to shelter people affected by Natural Disasters. 
    • •       2005 MERMERTAY Marble Design.Tasarımda Mermere Farklı Yaklaşımlar.
    Adres
    Talatpaşa Mah. Aydoğan Cad. No:20c Kağıthane İstanbul
    34400 Istanbul
    Türkiye
    +90-5334151080 www.paspartumimarlik.com.tr
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