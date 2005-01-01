Paspartu Mimarlık

Türkiye kıyılarından herkese ilham verecek 15 eşsiz yazlık ev

Ne mutlu ki yaz geliyor! Güneş, deniz, tatil ve neşenin bir kez daha hayatımıza girmesine yalnızca bir iki ay kaldı. Yaz mevsimi geldiğinde doğayla birlikte gündelik hayatlarımız da ısınıyor ve her zaman tatilde olmasak da bütün m…

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