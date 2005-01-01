Paspartu Mimarlık

Tüm mimari ve tasarım gereksinimlerinize ,şirket olarak olarak hizmet vermekteyiz. Yurtiçi ve yurtdışında edindiğimiz 17 senelik tecrübeyle, özellikle iç mekan tasarım ve uygulama deneyimlerimizi sizlerle paylaşmak isteriz.
- Hizmetler
- Mimari Proje
- tasarım ve uygulama ve iş takibi .Farklı meslek gruplarının koordinasyonu. İnce işler detay çalışmaları ve şantiye organizasyonu. Proje Sunumu ve modelleme işleri
- Hizmet alanları
- Mimarlık
- Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
- iç mimarlık
- İstanbul
- istanbul
- Şirket ödülleri
- • 2014 Antalya Expo Kulesi Yarışmasında Satınalma Ödülü
- • 2011 İstanbul Şişli Lisesi Yarışması ( Yardımcı Olarak )
- • 2011 Çanakkale Troya Arkeoloji Müzesi Tasarımı Yarışması
- • 2007 Ares Competation Renewable Energy Sources and Bioclimatic Architecture for shells, to shelter people affected by Natural Disasters.
- • 2005 MERMERTAY Marble Design.Tasarımda Mermere Farklı Yaklaşımlar.
- Adres
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Talatpaşa Mah. Aydoğan Cad. No:20c Kağıthane İstanbul
34400 Istanbul
Türkiye
+90-5334151080 www.paspartumimarlik.com.tr