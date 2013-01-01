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monotone concept desıgn &amp; ınterıor archıtecture
İç Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • URBAN LEGEND, monotone concept desıgn & ınterıor archıtecture monotone concept desıgn & ınterıor archıtecture
    URBAN LEGEND, monotone concept desıgn & ınterıor archıtecture monotone concept desıgn & ınterıor archıtecture
    URBAN LEGEND, monotone concept desıgn & ınterıor archıtecture monotone concept desıgn & ınterıor archıtecture
    +2
    URBAN LEGEND
    MG fabrika yerleşkesi, monotone concept desıgn & ınterıor archıtecture monotone concept desıgn & ınterıor archıtecture Ticari alanlar
    MG fabrika yerleşkesi, monotone concept desıgn & ınterıor archıtecture monotone concept desıgn & ınterıor archıtecture Ticari alanlar
    MG fabrika yerleşkesi, monotone concept desıgn & ınterıor archıtecture monotone concept desıgn & ınterıor archıtecture Ticari alanlar
    +12
    MG fabrika yerleşkesi

    monotone ™  CONCEPT DESIGN & INTERIOR ARCHITECTURE

      2013  yılında İç Mimar Erkal TUNTAŞ ile İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı Nazlı ANTAKYALI TUNTAŞ tarafından kurulmuştur.   1985 yılından günümüze süre gelen aile şirketine mimarlık, iç mekan tasarımı ve konsept mobilya tasarımlarının eklenmesi fikri ile meydana gelen "monotone" markası, seri üretimin getirisi olan "tek renk" tasarımların arasında "farklı" olma amacıyla yola çıkmıştır.      

    monotone ™  CONCEPT DESIGN & INTERIOR ARCHITECTURE   was founded by Interior Architect Erkal TUNTAŞ and Interior Architect and Env. Designer Nazlı ANTAKYALI TUNTAŞ in 2013.   Occured monotone ™ as a brand with the idea of incorporate architecture interior design and concept furniture design with the family business that was operating from 1985.   Aim of   " monotone ™ " being noticeable among the monotone designs the reason of mass production.

    Hizmetler
    • iç mekan tasarımı
    • cephe tasarımı
    • Mobilya tasarımı ve üretimi
    • konsept tasarım ve 3d görselleştirme
    • uygulama projesi hazırlanması
    • uygulama ve kontrolörlük.
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    34415 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122701050 www.monotone.com.tr
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