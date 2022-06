monotone ™ CONCEPT DESIGN & INTERIOR ARCHITECTURE

2013 yılında İç Mimar Erkal TUNTAŞ ile İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı Nazlı ANTAKYALI TUNTAŞ tarafından kurulmuştur. 1985 yılından günümüze süre gelen aile şirketine mimarlık, iç mekan tasarımı ve konsept mobilya tasarımlarının eklenmesi fikri ile meydana gelen "monotone" markası, seri üretimin getirisi olan "tek renk" tasarımların arasında "farklı" olma amacıyla yola çıkmıştır.

monotone ™ CONCEPT DESIGN & INTERIOR ARCHITECTURE was founded by Interior Architect Erkal TUNTAŞ and Interior Architect and Env. Designer Nazlı ANTAKYALI TUNTAŞ in 2013. Occured monotone ™ as a brand with the idea of incorporate architecture interior design and concept furniture design with the family business that was operating from 1985. Aim of " monotone ™ " being noticeable among the monotone designs the reason of mass production.