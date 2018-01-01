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MAT DİZAYN
İç Mimarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
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Projeler

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    • Bedroom design, MAT DİZAYN MAT DİZAYN Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap-Plastik Kompozit
    Bedroom design, MAT DİZAYN MAT DİZAYN Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap-Plastik Kompozit
    Bedroom design, MAT DİZAYN MAT DİZAYN Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    +2
    Bedroom design
    GENEL TASARIMLAR, MAT DİZAYN MAT DİZAYN İç Dekorasyon
    GENEL TASARIMLAR, MAT DİZAYN MAT DİZAYN
    GENEL TASARIMLAR, MAT DİZAYN MAT DİZAYN
    +21
    GENEL TASARIMLAR
    SALON VE YATAK ODASI ÇALIŞMASI , MAT DİZAYN MAT DİZAYN İç Dekorasyon
    SALON VE YATAK ODASI ÇALIŞMASI , MAT DİZAYN MAT DİZAYN İç Dekorasyon
    SALON VE YATAK ODASI ÇALIŞMASI , MAT DİZAYN MAT DİZAYN İç Dekorasyon
    +2
    SALON VE YATAK ODASI ÇALIŞMASI
    KAYSERİ PARK AVM, MAT DİZAYN MAT DİZAYN Havuz
    KAYSERİ PARK AVM, MAT DİZAYN MAT DİZAYN Endüstriyel Havuz
    KAYSERİ PARK AVM, MAT DİZAYN MAT DİZAYN Endüstriyel Havuz
    +12
    KAYSERİ PARK AVM
    Çalışmalarımız II, MAT DİZAYN MAT DİZAYN Modern Bahçe
    Çalışmalarımız II, MAT DİZAYN MAT DİZAYN Modern Bahçe
    Çalışmalarımız II, MAT DİZAYN MAT DİZAYN Modern Bahçe
    +2
    Çalışmalarımız II
    Çalışmalarımız I, MAT DİZAYN MAT DİZAYN
    Çalışmalarımız I, MAT DİZAYN MAT DİZAYN
    Çalışmalarımız I, MAT DİZAYN MAT DİZAYN
    +2
    Çalışmalarımız I

    MAT DİZAYN

    Mobilya, Akrilik Tezgah, Projelendirme konularındaki deneyimlerimizi siz değerli müşterilerimiz ile paylaşmak üzere oluşturduğumuz firmamız siz müşterilerimizin değerli siparişlerini gerçeğe dönüştürebilmek için hayata geçirilmiştir. Proje hazırlama ve sunumu aşamalarının zorluğu kadar imal edilebilirliğinin de teknik bilgi ile desteklenmesi gerekmektedir. Her biri alanında uzman ellerden oluşan profesyonel çözüm ortaklarımız ile siz değerli müşterilerimize en iyi hizmeti sunacak usta ellerden oluşmaktayız. En doğru proje yönetimi bilginin doğru olması ile başlamaktadır. Bilgilerimiz isteklerinizi en doğru şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

    Ev ve mağaza dekorasyonunda kusursuz hizmet ve uzman anlayışımız ile fonksiyonel kalıcı çözümler üretiyoruz. Sizin için size uygun düşük maliyetli projelendirme sonucu en hesaplı çözümler sunuyoruz. Siz müşterilerimizin memnuniyeti, en büyük ilkemizdir.

    Neden Biz;

    • İnşaat, Dekorasyon ve Tadilat ile ilgili ihtiyaçlarınız tamamı için sizin yanınızdayız.
    • Hayalleriniz projeler ile size ait özelliklerle oluşturulmaktadır.
    • Firmamızı öncü kılan özelliğimiz tecrübe, teknik donanım ve becerilerimizdir.
    • İsteklerinize ekonomik, hızlı ve kaliteli çözümler sunarak sizin için çalışıyoruz.
    • Bize ulaşın isteklerinize en kısa sürede cevap verelim.


    Çalışma Prensibimiz; Müşteri ile görüşülerek karşılıklı güven ortamında sağlanan ilişkiler ile en doğru sonuca en kısa sürede varmayı hedefliyoruz.

    Hizmetler
    • Mimari
    • İç Mimari
    • Dekorasyon
    • Tadilat
    • Mağaza Tasarımı
    Hizmet alanları
    İstanbul ve Türkiye
    Adres
    Esenyurt Mehterçeşme Mah.
    34515 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5309547962 www.matdizayn.com

    Değerlendirmeler

    Semih ERTAŞ Semih ERTAŞ
    Yapmış oldukları çalışmalar çok başarılı. Bütün ekibe tekrardan teşekkür ederim.
    2 yıldan fazla önce
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    Batuhan Şuta
    kelimelere dökemediklerimi gerçekleştirmeme yardımcı oldular çok teşekkürler
    2 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Nisan 2018
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    Burak Şahin Burak Şahin
    İşini titizlikle yapan bir firma teşekkürü borç biliriz.
    2 yıldan fazla önce
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