Doğal taşın yaşam alanlarında kullanılması gerektiğine inanan genç ve dinamik ekibiyle yola çıkan Alsancak Mermer, kısa zamanda geniş ürün yelpazesiyle bu sektörde ön sıralarda yerini almıştır.

Patlatma mermer, mozaik, madalyon, sanatsal mozaik ve diğer dekoratif ürünleri her türlü ölçü ve desende üreterek, yurtiçi ve yurt dışındaki müşterilerimizin isteklerine kısa sürede cevap verebilmekteyiz. Ayrıca varolan ürünlerimizi müşterilerimizden gelen özel taleplere uyarlamamız da mümkün olmaktadır.

Mekanlarınızda estetiğin, sağlığın ve dinginliğin varlığını hissedebilmeniz doğal bir dokunuşla mümkündür. Kaliteden ödün vermeyen, alanında uzman Alsancak Mermer ekibi olarak biz hayatınıza bu doğal dokunuşu sunuyoruz. Doğal taşın büyülü dünyasına hoşgeldiniz..