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Markatas
İç Mimarlar Denizli
Genel Bakış 3Projeler (3) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

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    • Doğal Taş Patlatma Mozaik, Markatas Markatas İç Dekorasyon Taş Bej
    Doğal Taş Patlatma Mozaik, Markatas Markatas İç Dekorasyon Taş Kahverengi
    Doğal Taş Patlatma Mozaik, Markatas Markatas İç Dekorasyon Taş Gri
    +7
    Doğal Taş Patlatma Mozaik
    Doğal Taş İç Cephe Uygulamaları, Markatas Markatas Modern Banyo Taş Beyaz
    Doğal Taş İç Cephe Uygulamaları, Markatas Markatas Modern Duvar & Zemin Taş Beyaz
    Doğal Taş İç Cephe Uygulamaları, Markatas Markatas Modern Banyo Taş Beyaz
    +6
    Doğal Taş İç Cephe Uygulamaları
    markatas.com, Markatas Markatas Modern Duvar & Zemin
    markatas.com, Markatas Markatas Modern Duvar & Zemin
    markatas.com, Markatas Markatas Modern Duvar & Zemin
    +17
    markatas.com

    Doğal taşın yaşam alanlarında kullanılması gerektiğine inanan genç ve dinamik ekibiyle yola çıkan Alsancak Mermer, kısa zamanda geniş ürün yelpazesiyle bu sektörde ön sıralarda yerini almıştır. 

    Patlatma mermer, mozaik, madalyon, sanatsal mozaik ve diğer dekoratif ürünleri her türlü ölçü ve desende üreterek, yurtiçi ve yurt dışındaki müşterilerimizin isteklerine kısa sürede cevap verebilmekteyiz. Ayrıca varolan ürünlerimizi müşterilerimizden gelen özel taleplere uyarlamamız da mümkün olmaktadır.

    Mekanlarınızda estetiğin, sağlığın ve dinginliğin varlığını hissedebilmeniz doğal bir dokunuşla mümkündür. Kaliteden ödün vermeyen, alanında uzman Alsancak Mermer ekibi olarak biz hayatınıza bu doğal dokunuşu sunuyoruz.

    Hizmetler
    Ev Dekorasyon
    Hizmet alanları
    Türkiye & Yurt Dışı
    Adres
    Organize Sanayi Bölgesi Honaz Yolu Üzeri 2.Km
    20000 Denizli
    Türkiye
    +90-5448851850 www.markatas.com

    Değerlendirmeler

    Markatas Com
    4 yıldan fazla önce
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