LMS TEKSTİL GROUP döşemelik deri ve döşemelik kumaş sektöründe,

Ankara Siteler’ de 30 yılı aşkın bir süredir, ev ve ofis başta olmak üzere, cafe, restaurant, hastane, konferans - sinema - düğün salonları, otel gibi mekanlarınız ile tasarım, dekorasyon, mimari, iç mimari işlerinizde kullanılan, mobilya, koltuk, kanepe, köşe takımı, berjer, sandalye, puf, yatak başlığı, baza ile birlikte medikal ürünler ve sedye, deri aksesuar, deri çanta, deri albüm, yıllık ve bütün deri kaplama ile kumaş kaplama ürünleriniz için kurumsal ve mimari yaklaşımla hizmet vermektedir.

Uzun yıllardır kumaş ve deri sektörüne verdiğimiz hizmet ve enerjimizle; mimari bir yaklaşım, tasarım ve dekoratif inceliğin ön planda olduğu ev, ofis, tasarım, dekorasyon ve otel projelerinde yer almaktayız. Özellikle kumaş ve derinin ağırlıkta kullanıldığı tasarım, mimari proje ve dekorasyon işlerinde, mimarlık ve dekorasyon firmalarına hizmet etmek, onların isteklerini karşılamak ve döşemelik sektörünün çeşitliliğini ve inceliğini sizlere sunmaktan keyif alıyoruz.

Bünyemizde yurtiçinden ve yurtdışından tedarik ettiğimiz çok çeşitli döşemelik deri, döşemelik suni deri (vinleks), döşemelik hakiki deri (gerçek deri), döşemelik pull up deri, otoluk deri ile döşemelik kumaş, dokuma kumaş, örme kumaş, örme kadife kumaş, keten kumaş, döşemelik ithal (tay tüyü vb.) kumaşlar vb. ürünlerle Ankara Siteler’de siz değerli müşterilerimizin hizmetinizdeyiz.

“Esas olan kalitedir.” Anlayışımızla, Ankara Siteler başta olmak üzere tüm yurtiçi ve yurtdışında döşemelik kumaş ve deri sektöründe artan müşteri portföyüne hizmet vermek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak adına, yatırımlarımıza devam etmekteyiz. Bu anlayışla, yaptığımız her işte önceliğimiz ihtiyacınızın boyutu ne olusa olsun, hayallerinizi projelendirmek ve projelerinize destek vermek için buradayız.