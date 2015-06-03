Kalyon Proje ve Otomasyon

2009 yılında kurulan şirketimizde, her zaman müşteri memnuniyetine odaklı yaptığımız çalışmalar ile; kaliteden ödün vermeden ekonomik çözümler üretmeye çalıştık. Satış sonrası servisimize verdiğimiz ciddiyet ile sadece ürüneri satın alırken değil kullanırken de konforunuzu üstte tuttuk.