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Gözdem Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Havuz & Spa İstanbul
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • Şarjlı Portatif Havuz Dip Süpürgeleri -WaterTech Pool Blaster / USA , Gözdem Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Gözdem Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Havuz Plastik Mavi
    Şarjlı Portatif Havuz Dip Süpürgeleri -WaterTech Pool Blaster / USA , Gözdem Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Gözdem Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Havuz Plastik Mavi
    Şarjlı Portatif Havuz Dip Süpürgeleri -WaterTech Pool Blaster / USA , Gözdem Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Gözdem Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Havuz Plastik Mavi
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    Şarjlı Portatif Havuz Dip Süpürgeleri -WaterTech Pool Blaster / USA

    Ecosmarte Türkiye, havuzculuk sektörüne, havuz kullanıcılarının ihtiyacı olan yeni teknoloji ve ürünleri, uluslararası üretici firmaların Türkiye temsilciliği ve distribütörlüğünü yaparak hizmet etmektedir. Ayrıca havuz dezenfeksiyonunda kullanılan T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı havuz kimyasalları satış programında yer almaktadır. Hazırlamış olduğumuz http://havuzdoktoru.blogspot.com.tr isimli bloğumuz, havuz kullanıcı ve işletmecilerine gerekli olan teknik ve güncel bilgi paylaşımı yaptığımız bir çalışmamızdır. 

    Hizmetler
    Havuz dezenfeksiyon ve temizlik ürünleri
    Hizmet alanları
    • Yüzme havuzları ve diğer havuz türleri
    • istanbul
    Adres
    Osmanağa Mahallesi Çilek Sokak No: 55 Kat: 3 Kadıköy
    34714 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163498223 havuzdoktoru.blogspot.com.tr
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