Gözdem Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Ecosmarte Türkiye, havuzculuk sektörüne, havuz kullanıcılarının ihtiyacı olan yeni teknoloji ve ürünleri, uluslararası üretici firmaların Türkiye temsilciliği ve distribütörlüğünü yaparak hizmet etmektedir. Ayrıca havuz dezenfeksiyonunda kullanılan T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı havuz kimyasalları satış programında yer almaktadır. Hazırlamış olduğumuz http://havuzdoktoru.blogspot.com.tr isimli bloğumuz, havuz kullanıcı ve işletmecilerine gerekli olan teknik ve güncel bilgi paylaşımı yaptığımız bir çalışmamızdır.