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MİZA HOME
Mobilya & Aksesuarlar Ankara
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Değerlendirmeler (11)
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    Uzun yıllar sektörde olmanın verdiği tecrübe ve hayalin gerçeğe dönüşme fikri ile kurulan Miza Home, yaşam alanları için estetik ve kaliteyi ön planda tutuyor. Genç, dinamik ve tecrübeli kadrosuyla iç mimari çözümler geliştirerek kişiye özel üretilen mobilya tasarımları ile son zamanlarda dikkat çeken bir firma olmuştur. Miza Home, konusunda uzman proje ve mimarlık ekibi müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini yerinde tespit ederek, 3 boyutlu mimari projelendirme hizmeti ile birlikte, pratik çözümler üreterek hayal edilen ürün ve mekanları gerçeğe dönüştürüyor. MİZA HOME atolyelerinde yapılan butik işçilik sonucu ortaya çıkarılan özgün tasarım ve konsept mobilyalar kişiye özel değiştirilebilen renk ve boyut özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. İç mekanlarda özgün tasarımlar için MİZA HOME'şimdi sizleri bekliyor.

    Hizmetler
    • Mimari Proje;Mobilya Dekorasyon
    • Halı
    • Aydınlatma
    • Aksesuar vb dekorasyon malzemeleri üretimi ve satışı
    Hizmet alanları
    Mobilya Dekorasyon ve Ankara
    Adres
    Önder Mahallesi Karacakaya Caddesi No:139 Siteler /Altındağ/Ankara /Turkiye
    06790 Ankara
    Türkiye
    +90-5300977320 www.mizahome.com

    Değerlendirmeler

    Basak Cakmak
    Çok kaliteli bir mağaza aynı zamanda çalışanları çok güler yüzlü .
    12 ay önce
    Sercan DAĞDELEN
    Ürünler kaliteli ve istediğim gibi çıktı. Sosyal medya hesaplarından gördüklerim ve teslim aldıklarım birebir aynı. Teşekkürler
    12 ay önce
    naz denli
    Salonumu yaptırmak istiyordum , ilk başta nasıl olcak diye çok gergindim sonunda her şey çok güzel oldu. Mimari destekleriyle kafamdaki tasarımları aktardım ve anında çizip gösterdiler .Sonrasında evimde de aynısını görünce çok sevindim. Herkese öneririm. Her şey için teşekkürler.
    12 ay önce
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