Uzun yıllar sektörde olmanın verdiği tecrübe ve hayalin gerçeğe dönüşme fikri ile kurulan Miza Home, yaşam alanları için estetik ve kaliteyi ön planda tutuyor. Genç, dinamik ve tecrübeli kadrosuyla iç mimari çözümler geliştirerek kişiye özel üretilen mobilya tasarımları ile son zamanlarda dikkat çeken bir firma olmuştur. Miza Home, konusunda uzman proje ve mimarlık ekibi müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini yerinde tespit ederek, 3 boyutlu mimari projelendirme hizmeti ile birlikte, pratik çözümler üreterek hayal edilen ürün ve mekanları gerçeğe dönüştürüyor. MİZA HOME atolyelerinde yapılan butik işçilik sonucu ortaya çıkarılan özgün tasarım ve konsept mobilyalar kişiye özel değiştirilebilen renk ve boyut özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. İç mekanlarda özgün tasarımlar için MİZA HOME'şimdi sizleri bekliyor.