Benid Mimarlık Bürosu

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Yeni bir eve sahip olmak ve istediğimiz gibi bir ev yaptırmak hepimizin bir hayalidir. Günümüzde tip projeler ile inşa edilen betonarme evler estetikten, zarafetten bir haber birer beton hapishane olarak üretildiği için farklı ev…
Her yaz tatil planı yapmak bir öncekine göre daha zor geliyorsa belki de artık tatillerinizi bir standarda oturtma vaktiniz gelmiştir. Ailecek planlayacağınız birkaç yıllık tatil bütçeniz ile bir ömür kullanabileceğiniz bir tatil…
Başlıktan da anlayacağınız üzere bugünkü yazımızda Türkiye’den sizleri şaşırtacak ev örneklerini seçmeye çalıştık. Aslında ülkemizde özellikle son on yıldaki inşaat sektörünün kaydettiği gelişmeyi düşündüğümüzde, bu tarz yenilikle…