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ZZ inşaat-yapı-tasarım
İnşaat Şirketleri Ankara
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    Kamu ve özel sektör yatırımcıları için küçük çaplı ve güvenilir çözüm ortaklığı sağlamak adına; drenaj sistemleri, atık su ve yağmur suyu hatları, konvansiyonel ve ahşap kalıp sistemleri, hafriyat ve makine parkı oluşturulması gibi işleri yüklenmeye haiz küçük bir işletmedir. 

    Kaba işler bir yana..

    Yaşam alanı ve mekanlarınızı hacimlemek için amatör ruhun verdiği heyecan ile beklentilerin üzerine çıkmaya çalışan, ergonomik ve ekonomik yapılar tasarlayan küçük bir ekipten oluşur.

    Hizmetler
    Mimarlık/Mühendislik Hizmetleri
    Hizmet alanları
    İnşaat/Çelik Yapı ve Ankara
    Adres
    Abidin Aktaş
    06620 Ankara
    Türkiye
    +90-5070091087
    Yasal mülkiyet

    Abidin Aktaş Cad. No: 23/19 Mamak/Ankara

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