ZZ inşaat-yapı-tasarım

Kamu ve özel sektör yatırımcıları için küçük çaplı ve güvenilir çözüm ortaklığı sağlamak adına; drenaj sistemleri, atık su ve yağmur suyu hatları, konvansiyonel ve ahşap kalıp sistemleri, hafriyat ve makine parkı oluşturulması gibi işleri yüklenmeye haiz küçük bir işletmedir.

Kaba işler bir yana..

Yaşam alanı ve mekanlarınızı hacimlemek için amatör ruhun verdiği heyecan ile beklentilerin üzerine çıkmaya çalışan, ergonomik ve ekonomik yapılar tasarlayan küçük bir ekipten oluşur.